お笑いコンビ「タイムマシーン3号」が、15日放送の日本テレビ系特番「秋元康×AI秋元康〜AKB48新曲プロデュース対決〜」（後3・55）にVTR出演し、作詞家の秋元康氏の思考を学習した「AI秋元康」から新コンビ名を提案される一幕があった。

番組では、グループ総合プロデューサーの秋元康氏と、同氏の思考を徹底学習した「AI秋元康」が、楽曲を制作する対決する前代未聞の企画で勝者を発表した。作詞や選抜メンバー、センターまで決めるといったものだった。タイムマシーン3号の2人は、AI秋元康が制作した楽曲を、AIとの対話からリポートした。

そんな中で、山本浩司が「僕たちタイムマシーン3号というコンビ名なんですけど、新しいコンビ名を付けるとしたら何かありますか？」と質問した。

AI秋元康の回答は「『夕暮れキャッチボール』ってのはどうかな？」と返答した。スタジオには大爆笑が置き、指原莉乃は「めちゃめちゃいいじゃん！」と大喜びしていた。

関太が「めっちゃいいと思いますよ」とまんざらでもない様子で話すと、山本は「うそ？受け入れたの？」と驚いていた。

AI秋元康からは、その理由も説明された。「君たちの掛け合いって剛速球を投げ合うんじゃなくてさ、夕暮れ時にダララダ続けているキャッチボールみたいじゃないかな。その空気がたまらなく良いんだよ」。コンビの空気感を、秋元氏ならではのワードセンスで表現した“新コンビ名”だった。