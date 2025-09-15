プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が15日、横浜市内のジムで一夜明け会見を開いた。前日14日は名古屋・IGアリーナでWBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）と対戦。スピードあふれるヒット＆アウェーで元2団体統一王者を圧倒し、6年ぶりの判定決着ながら大差の3―0で4団体王座5度目の防衛に成功した。

井上は次戦、12月27日にサウジアラビアで開かれる興行でWBC同級1位アラン・ピカソ（メキシコ）との対戦が内定しているが、正式発表はされていない。しかしこの日、次戦以降の戦い方について質問を受けた井上は「これからピカソの映像を見ながらしっかりと作戦を立てて、どういう戦い方をするかというのは…」とポロリ。ざわつく周囲に気づき、「違うかもしれないです」と自らフォローして笑いを誘った。大橋ジムの大橋秀行会長は「もうすぐ発表できると思うんですが…」と苦笑いした。

ヒット＆アウェーは「新たなスタイル」と報じられているが、井上は「この試合につくり上げたという感覚はないですね。やれることをやったというか、元々やれるスタイルではあるので、それをチョイスして」とあくまでも“引き出し”の1つと強調。昨日のスタイルならフェザー級でも問題なく勝てるのでは、と指摘されると「まだスーパーバンタムで戦えるし、もちろんフェザーに行っても戦う自信はあるんですけど、ここからはもう少し慎重に行こうかな」と返えた。来年5月には東京ドームで世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との対決が計画されており「もちろんそこまではスーパーバンタムでやりますし、それ以降も陣営と相談しながら」と話したが、大橋会長は「（あの戦い方なら）スーパーフェザー級までいけるな」と断言。「強い者同士がテクニック合戦になるとああいう試合になる。KOが一番分かりやすいけど、また違う分かりやすいボクシングだったと思う」と解説した。

アマ時代に五輪出場を果たせなかった井上にとって、16年リオデジャネイロ五輪銅メダリストのアフマダリエフを「技術で勝ることができたのは1つ自信になった」という。試合前は「キャリア最大の敵」とも表現していたが、「倒しきることはできなかったし、あれだけの技術戦になりましたし。やっぱりフルトンとアフマダリエフが、僕がスーパーバンタム級に上げた時の2団体王者なんで、やっぱりそういった選手が上位に入ってきます」と強さを認めていた。