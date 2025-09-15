¡ÖÀ¤³¦¤ÎÀèÆ¬¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡×¶áÆ£Î¼ÂÀ¡¢²ù¤·¤µ»Ä¤ë¤â½¼¼Â¤ÎÎý½¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¥á¥À¥ë¼è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê15Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡¢42.195Ò¡Ë
¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤¬À¤³¦Î¦¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê25¡¢»°É©½Å¹©¡Ë¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î11°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê2»þ´Ö10Ê¬53ÉÃ¡Ë¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÎÏÁö¤ò¤ß¤»¤¿¤¬µÚ¤Ð¤º¡¢ÆüËÜÀª¤Ï6Âç²ñÏ¢Â³¤Î¡ÈÆþ¾Þ¤Ê¤·¡É¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Áö¤ê½ª¤¨¤¿¶áÆ£¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë²¿²ó¤â¤¤Ä¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¤¹¤´¤¯³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È±èÆ»¤ÎÂç´¿À¼¤Ë´¶¼Õ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤ÇÀäÂÐ¤Ä¤«¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò²¿²ó¤â²¿²ó¤âÎ¥¤ì¤Æ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÂ¡Ê¤ÎÎÏ¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ¸å¤Î38¡¢39Ò¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÀèÆ¬¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¿ÍÀ¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¤ÎÃæ¡¢37km°Ê¹ß¤Î¾å¤êºä¤ÇÀèÆ¬¤ÈÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÆþ¾Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥À¥ë¤â¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤ë²÷Áö¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¶áÆ£¡£¡Ö8°ÌÆþ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂåÉ½¤ò³°¤ì¤¿¡¢¸õÊä¤ÎÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£»ý¤Æ¤ëÎÏ¤Ï¡¢º£²ó½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÎý½¬¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶áÆ£¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î1¤«·î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥á¥À¥ë¼è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡ÊËÜÈÖ¤Ë¡ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¤ÄÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¤â¡Ö°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¡ÖºÊ¤ä²ÈÂ²¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¿¦¾ì¤ÎÊý¤â¤³¤³¤ËÍè¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¶¥µ»¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÏ¤±¤¿¡£
½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2»þ´Ö4Ê¬Âæ¡¢3Ê¬Âæ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¤½¤ì¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼¡¤Ï¥á¥À¥ëÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢ºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£