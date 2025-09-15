◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（１５日・横浜）

巨人は１５日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。

田中将大投手が日米通算２００勝目を目指して先発マウンドに上がる。２位争いを繰り広げる中での直接対決。「大事なゲームなのは間違いない。だからと言って、相手を抑えるためにやることは変わらない。自分にコントロールできる部分に意識を持っていって投げられれば」と決意を口にしていた。

ドラフト２位の浦田俊輔内野手は「８番・二塁」でスタメン出場。前日１４日の同戦でプロ初打点を挙げたルーキーが２試合連続での先発起用になった。

以下、両チームのスタメン。

【巨人】

１番・左翼 丸

２番・中堅 キャベッジ

３番・遊撃 泉口

４番・三塁 岡本

５番・捕手 岸田

６番・右翼 中山

７番・一塁 リチャード

８番・二塁 浦田

９番・投手 田中将

【ＤｅＮＡ】

１番・中堅 蝦名

２番・右翼 度会

３番・三塁 筒香

４番・一塁 オースティン

５番・左翼 佐野

６番・捕手 山本

７番・遊撃 石上

８番・二塁 林

９番・投手 ケイ