【ユニクロ黒ワンピ】は残暑もイケる！ まるっと真似したい♡「着回しコーデ」

レイヤード次第で着回しがきくのが嬉しいキャミワンピース。ただ、そのなかでも合わせやすい黒のキャミワンピはこの季節にはまだ暑苦しく見えそう……という人に向けて、今回は【ユニクロ】の黒ワンピをピックアップ。サラッとなめらかなサテンの光沢感やドライ機能で、残暑の時期でも大いに着こなせそう。インフルエンサー@ma_anmiさんによる着回しコーデから、ユニクロの黒キャミワンピの魅力や着回しのテクニックを学んでみて。

Tシャツでシンプルにきめるデイリーコーデ

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

白いTシャツの上にサテン素材の黒いキャミワンピースを合わせ、シンプルなレイヤードスタイルに。ふんわりとした袖の形が可愛いTシャツで、まだまだ暑い今の時期に沿うきれいめコーディネートに仕上げています。ほどよくカジュアルな雰囲気もあり、日常シーンにもぴったり。チェーンバッグやシアー素材のサンダルなど、同じく黒のアイテムを合わせているのもポイントです。

特別な日にぴったりな高見えオールブラックコーデ

キャミワンピースをインナーとして使った、ドレッシーなコーディネート。レース × サテンの高見えする素材をレイヤードし、大人っぽく上品に着こなしています。華やかで洗練された印象を与え、お呼ばれしたときやちょっとしたパーティーなど、特別な日にもマッチしそうな着こなしに。ワンピースが華やかなので、アクセサリーや小物類は華奢なものを選ぶとバランスがとれそうです。

大人っぽさも甘さもゲット！ ジレを重ねた上品コーデ

透け感のあるドット柄のロングジレを羽織った、上品で甘めのコーディネート。可愛い印象が強くなりがちなドット柄ですが、こちらもキャミワンピと同じ黒を選ぶことで大人っぽく着こなしています。ワンピースの光沢感あるサテン素材をレースのジレが隠さず、上品さをキープ。ジレのウエストマークできるデザインでメリハリのあるシルエットを作り、スタイルアップも狙えるコーデです。

ビスチェ投入できちんと感ある好印象コーデに

シンプルな白Tシャツの上からキャミワンピを重ねたら、その上からさらにビスチェをレイヤード。コンパクトなビスチェを足すことで上半身にメリハリが出て、きちんと感あるコーディネートが完成しています。Tシャツの色に合わせて足元にはホワイトのサンダルを選ぶと、今の季節らしい爽やかな印象に。@ma_anmiさんは、「全部で4コーデ載せましたがなんと全部#モノトーンコーデ」「ブラックはカラーコーデも楽しめるはずです」と、組めるコーディネートの幅広さについてコメントしています。

