ËâÊª¤ÎÈï³²¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢µ³»ÎÃÄ½ä²ó¤ÎÍ½»»¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡£Å·ºÍ¾¯½÷¤¬¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¡¿¿Þ½ñ´Û¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷¬
¡Ø¿Þ½ñ´Û¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷ ¡ÁËÜ¹¥¤¤Î¿·¿Í´±Íù¤ÏËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤Ç¹ñ¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Á¡Ù¡ÊÎë¤è¤Ò¡§Ì¡²è¡¢Áó°æÈþ¼Ó¡§¸¶ºî¡¢Èì¸¶¥è¥¦¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè12²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿Þ½ñ´Û¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷ ¡ÁËÜ¹¥¤¤Î¿·¿Í´±Íù¤ÏËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤Ç¹ñ¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ËÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éËÜ¤òÆÉ¤ß¤Õ¤±¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë³¹Ãæ¤ÎËÜ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ß¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì²¦µÜ¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤òµá¤á¡¢´±Íù¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò°ì¸À°ì¶çËº¤ì¤Ê¤¤µ²±ÎÏ¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¹âÆñ°×ÅÙ¤Î»î¸³¤òÊ¿Ì±¤È¤·¤Æ¤Ï¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤·¤«¤âËþÅÀ¤ÇÆÍÇË¡ª ´±Íù¤È¤·¤ÆÀ¯Ì³Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Êµ²±ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£ËÜ¹¥¤¤ÎÅ·ºÍ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¿Þ½ñ´Û¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷ ¡ÁËÜ¹¥¤¤Î¿·¿Í´±Íù¤ÏËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤Ç¹ñ¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Á¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿Þ½ñ´Û¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷ ¡ÁËÜ¹¥¤¤Î¿·¿Í´±Íù¤ÏËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤Ç¹ñ¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ËÜ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éËÜ¤òÆÉ¤ß¤Õ¤±¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë³¹Ãæ¤ÎËÜ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤ß¿Ô¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ï¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì²¦µÜ¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤òµá¤á¡¢´±Íù¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£ÆÉ¤ó¤ÀËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò°ì¸À°ì¶çËº¤ì¤Ê¤¤µ²±ÎÏ¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¹âÆñ°×ÅÙ¤Î»î¸³¤òÊ¿Ì±¤È¤·¤Æ¤Ï¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤·¤«¤âËþÅÀ¤ÇÆÍÇË¡ª ´±Íù¤È¤·¤ÆÀ¯Ì³Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Êµ²±ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£ËÜ¹¥¤¤ÎÅ·ºÍ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¿Þ½ñ´Û¤ÎÅ·ºÍ¾¯½÷ ¡ÁËÜ¹¥¤¤Î¿·¿Í´±Íù¤ÏËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤Ç¹ñ¤òµß¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Á¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª