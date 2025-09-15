◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(15日、横浜スタジアム)

両チームのスタメンが発表されました。

巨人は前日と変わらず3番に泉口友汰選手、4番・岡本和真選手、5番・岸田行倫選手のクリーンアップ。

先発の田中将大投手は前回8月28日の広島戦で登板し、2回5失点で敗戦投手となりました。今季は7試合に登板し2勝2敗で防御率5.20の成績、日米通算200勝まであと1勝としています。

一方前日11安打9得点で勝利したDeNAは、桑原将志選手が外れ2番・ライトで度会隆輝選手がスタメンに入りました。

先発のケイ投手は前回9日の阪神戦で7回無失点と好投し自身3連勝。ここまで21試合に登板し8勝6敗防御率1.83とし山本 祐大選手とバッテリーを組みます。

両チームは勝率5割としゲーム差は0。勝利数の差で巨人が2位につけており両チームとも残りの試合は12試合となっています。

▽DeNAのスタメン1(中)蝦名達夫2(右)度会隆輝3(三)筒香嘉智4(一)オースティン5(左)佐野恵太6(捕)山本祐大7(遊)石上泰輝8(二)林琢真9(投)ケイ