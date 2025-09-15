フジテレビ関東ローカルでは１５日、３０年前に放送され大ヒットしたドラマ「王様のレストラン」第１話が再放送された。このドラマには０２年に４０歳の若さで亡くなった名バイプレーヤーが出演しており、ネットでも「懐かしい」などの声が上がった。

三谷幸喜氏の傑作ドラマの１つである「王様のレストラン」がこの日から再放送。主演は松本幸四郎（現・松本白鸚）で、伝説のギャルソン・千石を好演。若きレストランオーナーに筒井道隆、料理長を山口智子、バーテンダーに鈴木京香、総支配人を西村まさ彦ら、そうそうたる役者が顔をそろえている。

その中でギャルソンの１人として登場するのが伊藤俊人さん。黒縁眼鏡がトレードマークで、ドラマの中ではコーラス部出身というキャラクターで人気を博した。

伊藤さんは０２年５月２４日にくも膜下出血のため、４０歳の若さで急逝。出演していたドラマ「ショムニ」では、現在でも「ショムニ会」を開き、伊藤さんを偲んでいる。

ネットでも伊藤さんの姿に「伊藤さん、やっぱ良い」「亡くなった伊藤俊人さんも見れるよね」「王様のレストランやってる〜伊藤俊人さん！」などの声が上がっていた。