¡ÖÈþ½÷2¿Í¤¬ÍÄÆëÀ÷¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´ñÀ×!!¡×Ã«¤Þ¤ê¤¢¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ê¤È¤ÎÈþ½÷¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡ª¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¤Ï9·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¤µ¤ó¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ«¤Þ¤ê¤¢¡õ´äÅÄ³¨Î¤Æà¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÎÉ¤°ìÇ¯¤ò¡×¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤ó¤³¤¤¡×¡Ö¤À¤¤¤¹¤¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÆ±µéÀ¸¤ÎÍ§Ã£¤ÏÂç»ö¤è¤Í¡×¡ÖÈþ½÷2¿Í¤¬ÍÄÆëÀ÷¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´ñÀ×!!¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ«¤Þ¤ê¤¢¡õ´äÅÄ³¨Î¤Æà¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×Ã«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Î2¿Í¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«2¿Í¤Ç¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ãæ³Ø°ÊÍè¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¤µ¤ó¤Î½ñÆ»Å¸¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¡¢5ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤ÏÍèË¬»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ©¤ÁÏÃ¤Ç¤Î2»þ´Ö¾Ð¡×´äÅÄ¤µ¤ó¤â8·î27Æü¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È(¤ª¸ß¤¤¿©¤Ø¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¶¯¤á)¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¤ÈÆæ¤ËË«¤á¹ç¤¦Î©¤ÁÏÃ¤Ç¤Î2»þ´Ö¾Ð¡¡¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢Ã«¤µ¤ó¤È¤Î¤ª½Ë¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â2¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)