モデルでタレントのアンミカ（53）が15日に自身のインスタグラムを更新。13日に開幕し東京・国立競技場で開催されている「東京2025世界陸上」を夫とともに現地観戦したことを報告した。

学生時代、陸上部に所属していたことで知られるアンミカはこの日「世界陸上2025の2日目イブニングを観戦」と書き出し「何人かの方から連絡を頂きましたが、観戦の様子がテレビに映ってしまいましたね 夫に、元陸上部員として、一生懸命陸上の解説をしていました！笑」と、会場で声援を送ったことを明かした。

続けて「10000m男子決勝、鈴木選手・葛西選手がリードした場面もあり大歓声 かなり蒸し暑く、応援席でもぐったりするほどなのに、選手にとってどれだけ過酷な環境なのだろうと、25周を皆が見守りました」と振り返った。

さらに「女子100m、男子100m決勝」についても触れ「緊張感あるスタートまでの跳躍力あるジャンプのアップ、祈りなど、選手それぞれの集中力の高め方を間近に見て、みんながベストを尽くせるようにと、こちらも神聖な気持ちになりながら観戦致しました」とコメント。

そして「100m男子を制したのは、ボルト選手も注目していたジャマイカのセビル選手 三列前のジャマイカの方々の大興奮な喜びが周囲にも伝染し、みんな幸せな気持ちになった2日目の終了でした」と熱気に包まれた会場の雰囲気を伝えた。