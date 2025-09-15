女優・前田敦子（34）が、15日放送の日本テレビ系特番「秋元康×AI秋元康〜AKB48新曲プロデュース対決〜」（後3・55）にVTR出演し、元AKB48のセンターにまつわる秘話を語った。

05年のグループ結成から12年の卒業まで、ほとんどのシングル曲でセンターを務め、看板メンバーとして活躍した。

番組では、グループ総合プロデューサーの秋元康氏と、同氏の思考を徹底学習した「AI秋元康」が、楽曲を制作する対決する前代未聞の企画で勝者を発表した。作詞や選抜メンバー、センターまで決めるといったものだった。そんな中、センターに必要な要素をAIが学習するために、前田とAI秋元康の“対談”の場が設けられた。

秋元氏はこれまで、前田をセンターに起用し続けた理由をあまり明らかにしていない。それでも、前田には漏らしていたことがあるという。「秋元先生が実際に言っていたのは、“私が一番やりたくなさそうだったから”って話を聞いたことがあるので」。AI秋元康からは、「どうしてその時、嫌だったんだ？」と問われると、「責任を負いたくなかったのかもしれないです。1人で」と告白した。

その上で、センターに求められる要素として、「秋元先生の目をひける子じゃないですか？他にもライバルがいっぱいいて、秋元先生の興味をまず自分たちに引っ張ってくることが、現役メンバーはする必要がある」と発言。AI秋元康に回答しつつ、現役メンバーたちへもエールを送った。

前田の現役当時は「みんな、私も含めてですけど、すっごい負けず嫌いが表に出ていたと思うんですよ」という。スタジオ出演した指原莉乃も「秋元さんの中で、こういう楽曲を書いてあげたいなって想像力、発想力を動かす子がいないとダメだと思うので、さすがの分析でしたよね」と、前田の言葉に感心していた。

AI秋元康は、ファンによる評判からメンバーの能力をチャート化。16人のメンバーを選出した。投票結果は、AIが本家の秋元氏に勝つという大波乱だった。作成した楽曲「思い出スクロール」のセンターに選んだのは、若手ホープの伊藤百花（21）。伊藤は「センターというのは、AKB48に入ってからの目標でもあったので、盛り上げられるように、たくさん頑張ります」と決意を語っていた。