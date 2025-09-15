杉咲花、HANAを激推し 人生初ファンクラブにも入会し魅力を熱弁「めちゃめちゃ応援しています！」
俳優の杉咲花が15日、都内で行われた映画『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。杉咲が7人組ガールズグループ・HANAを激推ししていることを明かした。
【全身ショット】シックな黒のドレスで登場した杉咲花
本作は、芥川賞作家・金原ひとみ氏が第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を実写化。歌舞伎町を舞台に、擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」をこよなく愛するも自分のことは好きになれない27歳の主人公・由嘉里（杉咲）の新たな世界との出会いを描いた。
主人公が擬人化焼肉漫画を推していることにちなみ、自身の“推し”を聞かれた杉咲は「HANAにすごく夢中です！」と回答。「『No NoGirls』をずっと見ていて、すごく応援していたので、初めてファンクラブにも入りました！」と告白。
魅力を聞くと「本当に努力を惜しまずに、どんどん内側から発光していく姿が素晴らしいですし、あるメンバーがライブで『一番大事なのは頑張ることじゃなくて、自分を大事にすることだと思います』とおっしゃっていて。人一倍努力することがどれだけ大事かをオーディションを通して痛感してきたはずの7人の女の子が、ファンの前に立ってそんなことを言えるってもう素晴らしいなと思いまして、めちゃめちゃ応援しています！」と熱弁。自身と同じ名前なことにも「運命かなと思ってすごくうれしいです」と顔をほころばせた。
舞台あいさつには南琴奈、板垣李光人、渋川清彦、筒井真理子、くるま（令和ロマン）、松居大悟監督も登壇した。
