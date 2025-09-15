元乃木坂46のタレントで麻雀プロの中田花奈（31）が16日、都内で、プロ麻雀リーグ「Mリーグ2025−2026」の開幕イベント前、「BEAST X（TEN）」の選手として取材に応じた。チームのキーマンに立候補するなど、意気込みを語った。

中田は昨季、レギュラーシーズン20戦に登板してマイナス575・4ポイントと36選手中最下位となった。「昨年すごく足を引っ張ってしまって、今年こそチームの力になれるようにと思っています」と決意を明かした。チームに新加入した下石戟からもアドバイスを受けているという。「下石さんにたくさん勉強会をしていただいて、内容も良くなっているんじゃないかと思っているので、早く試したいなと思います」と明かした。

「かなり細かい部分の、自分の状況とか、どこにアガってもらいたいかとか、考えられていなかったなと。まっすぐまっすぐ打っちゃっていたので。もっと細かく、冷静に判断できるようになれたらなと思って、今たくさん学んでいる最中です」と説明した。

キャプテンの東城りおがキーマンを聞かれ、「考えてませんでした。誰だろうな？」と迷っていると、下石が「ティザームービーでは、キーマンだと自分で言ってる人が1人いた」とささやいた。中田は「私です…。めっちゃ恥ずかしいです」と苦笑しつつ、「でも、やっぱり自分が去年足を引っ張っちゃったので。自分が変わることで、BEASTって全然状況が変わると思ったので。BEASTの状況を変えるために、多分私の変化が必要だと思ってるんで」と言い、「はい。キーマンになりたいと思います！」とあらためて宣言した。

中田から「なんでそんなこと思い出すんですか〜？」とツッこまれた下石は「ご無礼」と笑っていた。東城は「よかった〜。いた、キーマンやってくれる人が」と胸をなで下ろした。中田に向けて「彼女はとても責任感が強くて、全部自分のせいで…と思っちゃうところがある。全然そんなことないから、伸び伸び打ってほしいです」とエールを送っていた。

BEAST Xの一員として将棋の棋士でもある鈴木大介も登場した。