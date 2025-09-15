杉咲花（27）が15日、東京・イイノホールで行われた主演映画「ミーツ・ザ・ワールド」（松居大悟監督、10月24日公開）完成披露上映会に登壇した。作品のテーマを踏まえ「最近の推しは何？」と聞かれ、自身と同じ名前の7人組ガールズグループ「HANA」を挙げ「初めてファンクラブに入りました」と明かした。

「ミーツ・ザ・ワールド」は芥川賞作家・金原ひとみ氏による第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説が原作。歌舞伎町を舞台に、擬人化焼き肉漫画「ミート・イズ・マイン」に全力で愛を注ぎながらも、自分を好きになれない、自己肯定感が低い三ツ橋由嘉里を演じた。腐女子仲間が次々に結婚していく中、将来に不安を覚えて婚活するが惨敗する役どころだ。

杉咲は、HANAについて「努力を惜しまず、内側から発言するのが素晴らしい。ライブで1人、1人がおっしゃること…大事なのは頑張ることじゃない、自分を大事にすることだと…そんなこと、前に立って言えるんだと。応援しています」と笑みを浮かべた。

作品については「今って、共感できること、誰かと共感ポポイントで、つながっていくのが重要視されると感じる。それと対極にあるように、圧倒的な分かりにくさの中、近くにいられるというのが祈りのように描かれている」と評した。

この日は、同級生4人が初めてあいさつに来てくれを明かし「うれしかった」と喜んだ。