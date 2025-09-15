麻雀プロリーグ「Ｍ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｍリーグ）」２０２５―２６シーズンが１５日、開幕。全１０チームの中で圧倒的に目立つユニホームの赤坂ドリブンズが、コンセプトを明かした。

ドリブンズは昨シーズンに続いて園田賢、鈴木たろう、渡辺太、浅見真紀の４人で戦う。開幕前にそれぞれが意気込みを語る中、やはり目立つのは黄緑色がベースのユニホームだ。

「チームとしての目標は、まずはこのユニホームですよね。僕もユーチューブとか見てたんですけど、圧倒的にダサいと。好き嫌いランキング最下位、一番嫌いな人が多いみたいなランキングが出てたんですよ」と切り出した園田は、優勝した初年度のユニホームもダサいと思っていたと振り返り、越山剛監督とのやり取りを明かした。

「（ダサいと）監督に言ってたんです。そしたら賢ちゃん、それは違うよと。最初はダサいかもしれないですけど、このダサい感じが１年間戦っていって結果を出した時に、そのダサさが愛おしさになるし、愛着は沸いてくるし、かえって好きになるようなもんなんだよという風に言ってくれてて。初年度実際に優勝してめちゃくちゃ感じたんですよ。最初はあれだけ嫌いだったユニホームが１年経ってみたらものすごい好きになってたんですね。今年も今の段階では皆さん、すごい変なユニホームだなとか、夜道歩くために作ったのかなとか思われてるかもしれないですけど、これがシーズン終わった時にはドリブラーの皆さんがこのユニホームに愛着が沸いているシーズンにできたらいいなとすごい思います」と力説した。

園田が言う通り、今年のユニホームが一部でダサいと言われていることに越山監督は「毎年ユニホーム大変なんですよ。イメージはですね、クロアチア代表のモドリッチです。僕の中では世界最高のサッカー選手です。美しくて強くて賢くて。そんな思いで作ったクロアチア代表を模して作ったユニホームです」と告白。サッカー・クロアチア代表のユニホームがベースにあるという。

越山監督は「わざとダサく作ったわけじゃないし、そもそもダサくないはずだと考えています。あとスタジオで映えます。５巡先見てやってます。やっぱり世の中の８割は凡人なんだなと。ドリブンズ、モドリッチで検索しても何にも出てこなかったので、気付かないもんだなと思いました。美くて、うまく賢く強い、それがテーマです」と世に流れるドリブンズユニホーム＝ダサいという論調をバッサリと斬り捨てた。