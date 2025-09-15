フェン直適時打、2ラン、2ラン…1試合5打点の活躍

■阪神 6ー2 中日（15日・甲子園）

阪神・佐藤輝明内野手は15日、甲子園球場で行われた中日戦で2打席連発となる38号2ランを放った。外角の直球を流してスタンドインした一発に、「なんでこれが入るねん」「化け物だろ笑」とファンに驚きと困惑を与えている。

佐藤輝は初回に左中間フェンス直撃の先制適時打をマーク。本塁打が出にくとされる球場であと一歩の打球だった。そして1点リードの3回、相手先発・松葉のチェンジアップをバックスクリーン右へ運び、9試合ぶりの37号とした。

これだけにとどまらない。続く5回、2死一塁の第3打席では外角直球をはじき返し、左翼スタンドへ。流し打ちでも打球はぐんぐん伸び、突き刺さった。

この一発に、ファンは騒然。「DAZN」公式X（旧ツイッター）で動画が公開されると、「掛布さんのようなレフト方向へのホームラン」「こんなの打てる左打者、テルか大谷か村上だけでしょ」「それって入っていいんだっけ？ 神だからいいのか」「え？ カットしただけやんこれww」「これはピッチャーからしたら理不尽すぎるな」「いやぁ甲子園でこれができると無敵やなぁ」と驚きの声が並んでいた。（Full-Count編集部）