「鑓水」はなんて読む？「や」から始まる東京都にある地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「鑓水」はなんて読む？
「鑓水」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「や」から始まる東京都にある地名です。
いったい、「鑓水」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「やりみず」でした。
鑓水は、東京都八王子市に位置しています。
八王子市の外れにあり、古くからの歴史と豊かな自然が共存する魅力的な地域です。
鑓水という地名は、この地域を流れる大栗川の源流部の豊富な湧水に由来しているのだそう。
かつて人々は、多摩丘陵の斜面に槍のように尖らせた竹筒を打ち込んで飲料水を確保していました。
この採取方法を「ヤリミズ」と言い、それが地名の語源になったといわれていますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『八王子市公式ホームページ』
ライター Ray WEB編集部