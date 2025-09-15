¶ÚÆù¤¬¥¹¥´¥¤¡Ä´Ú¹ñ¥²¥¤¥¿¥ì¥ó¥È¤âÂçÀä»¿¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥¦¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î²¼¤Ë±£¤µ¤ì¤¿°µ´¬¤ÎÆùÂÎÈþ¡ª¡ÚPHOTO¡Û
ÇÐÍ¥¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥¦¤¬°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²¥¤¥¿¥ì¥ó¥È¤âÀä»¿¤Î¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥¦¡Ö°ïºà¡×
¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥¦¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖTOM FORD BEAUTY¡Ê¥È¥à¥Õ¥©¡¼¥É ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ë¡×¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥¦¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¹á¿å¤È²Ö¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±é½Ð¤Ï¡¢Èà¤Î½À¤é¤«¤¯Í¥²í¤Ê¥à¡¼¥É¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¶ÚÆù¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢°µ´¬¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥¦¤Ï9·î6Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KBS¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR ¡ÆWho (is) Choo?¡Ç in SEOUL¡×¤ò³«ºÅ¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¢¥¸¥¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢º£¸å¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢ÂæËÌ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡þ¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥¦ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Éã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤Ï¸µ¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¥Á¥å¡¦¥¹¥ó¥¤¥ë¤È¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¡£187cm¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤È¾®¤µ¤Ê´é¤Ï¿Æ¾ù¤ê¤À¡£ ¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÐ¤ò¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¥À¥á¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢±éµ»¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£¸µ¡¹¤Ï¸µ¡¹¾Íè¤ÎÌ´¤ÏÀ¸Ì¿¹©³Ø¸¦µæ¼Ô¡£2021Ç¯¡¢¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¡ØYou make me Dance¡Ù¤Ç¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·Ù»¡¼ø¶È¡Ù¡Ø¥È¥¥á¥¯¡ù·¯¤È¤ÎÌ¤Íè¿Þ¡Ù¡ØÅÄ¼ËÄ®¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ»þÂå·à¡Ø¥ª¥¯»áÉ×¿ÍÅÁ -µ¶¤ê¤Î¿ÈÊ¬ ¿¿¼Â¤Î¿ÍÀ¸-¡Ù¡Ê2024¡Ë¤ÈNetflix¡Ø¥È¥é¥¦¥Þ¥³¡¼¥É¡Ù¡Ê2025¡Ë¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¤¢¤²¤¿¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê°ì½Å¤ÎÆ·¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£