高橋ひかる、へそ出しルックで美ウエスト披露「引き締まってる」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/09/15】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が15日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。
【写真】高橋ひかる、ちら見せで美ウエスト輝く
高橋は「お気に入り レースが取り外しできるのも嬉しい！」とつづり、レース付きのセットアップを合わせたスタイリッシュなコーディネートを披露。トップスからは美しいウエストをチラリとのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「オシャレで素敵」「引き締まってる」「かっこいい」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
