◆バレーボール男子 世界選手権 第４日（１５日、フィリピン・マニラ）

１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダに０―３で完敗し、２連敗で組で上位２チームが進む決勝トーナメント進出の可能性が消滅した。世界選手権でここまで１セットも奪えず、１３日にトルコ、この日はカナダにいずれもストレート負けで、５１年ぶりのメダル獲得の夢も破れた。

０―２で後がなくなった第３セット（Ｓ）。カナダのマッチポイントから大砲・バーノンにスパイクを決められ、高橋藍はぼう然と立ち尽くした。「トルコ戦から気持ちを切り替えて臨んだ試合だったけど…結果が全てですし、自分たちの力がここまでだったと認めるしかないので。非常に悔しい結果、まだまだやれた部分があったんじゃないかなと、悔いが残る試合でした」と悔しさをあらわにした。

１次Ｌ初戦で世界ランク格下のトルコにストレート負けを喫した。中１日で気持ちを作り直して臨んだが、カナダにもまさかの完敗。藍は要所でサービスエースを決めるなどチーム最多１１得点を挙げたが、勝利につなげられず「負けたら終わりなので、ここを勝つしかなかった。自分自身も勝つことだけを意識していた。自分たちの良さを出していこうと思ってやっていたし。でも自分自身、最後１点を取れなかったということはまだ力不足だと思う」。

１次Ｌ敗退は決まったが、今季の代表活動最終戦として、１７日に１次Ｌ第３戦でリビア戦に臨む。敗戦後は石川祐希主将と２人で話し込んだ藍。エースは「間違いなくここで負けた２試合というのは忘れられない。ここを経験として強くなるものに変えていきたいと思います。まだあと一戦あるので、そこを戦い抜くことは大事ですけど、日本代表としての成長というところ、そして勝ちを求めてやっていきたいと思います」と言葉を振り絞った。

◇男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。