±ÀµÖ»³É¹·ê·²¤òË¬¤Í¤Æ¡¡Ãæ¹ñ¡¦»³À¾¾Ê¶¿Ç«¸©
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÂÀ¸¶9·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ»³À¾¾ÊÎ×Ýð»Ô¶¿Ç«¸©¤Ë¤¢¤ë±ÀµÖ»³É¹·ê·²¤Ï¡¢ÆâÊÉ¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÉ¹¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1¹æÉ¹·ê¤ÏÁ´Ä¹100¥á¡¼¥È¥ëÍ¾¤ê¡¢ºÇÂçÉýÌó12¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ºÇÂçÌó15¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆâÉô¤ÎÉ¹Ãì¤äÉ¹ßÆ¤¬¾ÈÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æµ±¤¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¸¹â1629¥á¡¼¥È¥ë¤Î±ÀµÖ»³¤Ï¾ÊÀ¾Éô¤ÎÏ¤ÎÂ»³Ì®ÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¾¤Ï²«²Ï¡¢Åì¤Ï²«²Ï»ÙÎ®¤ÎÝð²Ï¡¢Æî¤Ï¿¸ÆîËßÃÏ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ¸²½¤È¼«Á³·Ê´Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥«¥ë¥¹¥ÈÃÏ·Á¤äÊö¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ò¿¥¤êÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÀµÖ»³¼þÊÕ¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¹·ê·²¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢²Ê³ØÅª¤ËÈó¾ï¤Ë¹â¤¤²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¡£½ë¤¤Æü¤Ç¤âÉ¹·êÆâ¤Îµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼10ÅÙ¤Û¤É¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤²¹º¹¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ûç¹ÀÁ³¡Ë