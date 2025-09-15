セ・リーグは阪神が2位以下を圧倒して史上最速Vを決めたが、パ・リーグは連覇を狙うソフトバンクを日本ハムが追っており、優勝決定までもうしばらく時間がかかりそうだ。過去には「今日勝てば優勝」という試合で、敗色濃厚の9回裏にまさかの大逆転劇が演じられ、途中であきらめて帰ったファンを残念がらせる試合もあった。【久保田龍雄/ライター】

【写真】史上最速Vを決めた阪神タイガースの“史上最速ビールかけ”の様子

やっぱり野球は生きている

0対4の劣勢から連続アーチで一気に試合をひっくり返したのが、2000年の巨人だ。

優勝マジックを「1」とした9月24日の中日戦、前日も2対7と完敗した巨人は、この日も中日の先発・前田幸長の緩急自在の投球の前に、8回まで三塁も踏むことすらできず、0対4と敗色濃厚となった。8ゲーム差とはいえ、2位・中日の「目の前で胴上げは見たくない」の気迫に押され、「今日も負けか」とあきらめかけたファンも多かったはずだ。

ところが、9回裏にあっと驚く大どんでん返しが待っていた。

元木大介、高橋由伸の連打で前田をマウンドから引きずり下ろし、代わったギャラードからも松井秀喜が右前安打を放ち、無死満塁と反撃モードに転じる。

この日まで35セーブを挙げ、最優秀救援投手当確のギャラードは、マルティネスを三振に打ち取り、1死となったが、次打者・江藤智に対し、変化球が2球続けてボールになったことが、大逆転劇の伏線となる。

カウント2-0から、真ん中寄りの直球に江藤のバットが一閃。快音を発した打球は、起死回生の同点満塁弾となり東京ドームの左翼席に突き刺さった。広島からFA移籍1年目、前年まで長嶋茂雄監督が着けていた背番号33を受け継いだ男が、土壇場でチームを生き返らせた。これは同年の通算200本目のチーム本塁打でもあった。

こうなれば、流れは巨人のものだ。次打者の二岡智宏もカウント1-0からギャラードの2球目を右越えに劇的なV決定サヨナラ弾を放った。「9分9厘落としてもしょうがなかった」大劣勢から、あっという間の逆転サヨナラ劇に、長嶋監督も「言葉では言い表せない。監督冥利に尽きる。やっぱり野球は生きている」と感無量だった。

巨人が最終回に4点差を逆転し、サヨナラ勝ちしたのは、1リーグ時代の1946年7月28日のパシフィック戦以来、54年ぶり2度目の珍事であった。

NPB史上初の代打満塁逆転サヨナラ優勝決定弾

巨人の劇的Vの翌01年、今度は近鉄が奇跡的な逆転サヨナラ満塁弾で2年連続最下位からの下剋上Vを成し遂げる。

9月24日の西武戦で、中村紀洋が松坂大輔から値千金の逆転サヨナラ2ランを放ち、6連勝でマジック「1」とした近鉄は、同26日、12年ぶりのリーグ優勝をかけて、オリックスと対戦した。

初回にローズのタイムリーで幸先よく先制したが、4回に2つのエラーなどで1対3と逆転され、5回にも1点を追加された。

自慢の“いてまえ打線”もオリックスの先発・北川智規の130キロ台のボールにタイミングが合わず、2対4で迎えた9回に岡本晃が相川良太に左越えソロを被弾した時点で、勝負あったかに思われた。

だが、梨田昌孝監督は2死から延長戦に備えてブルペン待機していた守護神・大塚晶文を投入し、勝利への執念を見せる。そして、この大塚の登板が、“ミラクル”への布石となる。

2対5で迎えた9回裏、先頭打者の吉岡雄二がオリックスの守護神・大久保勝信から左前安打を放ち、川口憲史も右翼線への二塁打で続いた。さらに代打の益田大介も四球を選び、無死満塁となりチャンスを広げた。

この場面で、梨田監督は前々日の西武戦で松坂から逆転勝利につながる貴重な一発を放った北川博敏を代打に送る。

北川は0-2と追い込まれたが、2球目にファウルを打ったとき、「力が入っているな」と気づくと、力みが消えた。そして、1-2から大久保の4球目、外角スライダーに少し泳ぎながらもジャストミート。「少なくとも野手の間を抜ける」と確信した打球は、そのままグングン伸び、NPB史上初の代打満塁逆転サヨナラ優勝決定弾となって大阪ドームのバックスクリーン左奥に消えていった。

阪神時代の6年間でわずか通算19安打の男が、移籍1年目の新天地で、「すご過ぎるよねえ」と指揮官の目を丸くさせるでっかい仕事をやってのけた。

内野安打とエラーによる逆転サヨナラ

まさかのエラーで逆転サヨナラVが転がり込んできたのが、2007年の巨人だ。

中日と阪神との三つ巴の激戦から頭ひとつ抜け出し、マジック「1」とした巨人は10月2日に5年ぶりの優勝をかけ、ヤクルト戦に臨んだ。

だが、先発・内海哲也が3回にラミレスに先制3ランを浴び、1対3となった4回には、李承菀の2ランで追いついたのもつかの間、5回にエラーで再び勝ち越しを許してしまう。

そして、3対4で迎えた9回、先頭の小笠原道大が死球で出塁したが、代走・鈴木尚広が痛恨のけん制死。悪い流れになりかけた。

だが、ここから四球、犠打、敬遠で1死一、二塁となった後、代打・矢野謙次が投手のグラブをはじき、執念のヘッドスライディングで満塁としチャンスを広げた。

次打者・清水隆行も「全力で走ればヒットになる」と、チームバッティングで花田真人の外角スライダーを叩きつけ、二塁前に緩いゴロを転がした。

ショート・宮本慎也が回り込んで処理し、一塁に送球。アウトになればそのままゲームセットだったが、清水のヘッドスライディングが早く、名手・宮本の送球も高くそれてしまった。

ボールがファウルグラウンドを転がる間に、三塁走者の李に続いて二塁走者の阿部慎之助もユニホームをボロボロに破りながら頭から生還した。内野安打とエラーによる逆転サヨナラという珍しいV決定シーンとなった。

3つのヘッドスライディングでVを呼び込んだナインの執念に、原辰徳監督も「今年の巨人の野球を象徴していた。最後まで粘り強くという今年の戦い方が出た」と賛辞を惜しまなかった。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

