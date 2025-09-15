プロボクシングWBO世界バンタム級タイトルマッチ（14日 名古屋・IGアリーナ）で4回TKO負けし王座から陥落した、前王者の武居由樹（29＝大橋）について15日、所属ジムの大橋秀行会長（60）が横浜市内のジムで取材に応じ「元気にしている。（再起は）もちろん。ケガも全然ない」と報告した。

前夜は3度目の防衛戦で同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）の強烈な左右のフックに苦戦。4回には右アッパー7連打を浴び、防戦一方となったところでレフェリーに試合を止められた。同会長は「最初はポイントを取られると思っていた。中盤以降に巻き返せると思ったが…1ラウンドの右フックは相当効いていた。相手が強かったね」と完敗を受け入れた。

今後については「まだ終わったばかり」とした上で、同じキック出身でWBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）との夢対決については「こだわりますよ」と実現させる意向を明かした。王者同士でなくても“ノンタイトル戦”での激突にも前向きで、「ファンが臨む戦いは必要。そういった戦いはこれから増えていくんじゃないかな」と明かした。

それでも武居が減量苦であることを明かした同会長は「そろそろ限界かもしれない」と22年まで主戦場としていたスーパーバンタム級への転級も示唆。武居―天心はバンタム級以外で実現する可能性が高まった。

一方で「上げたら（井上が）いる。東洋太平洋王者の中嶋一輝もいるしなぁ…」と思わぬ悩みを明かしていた。