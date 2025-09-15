【カウブランド無添加】保湿力抜群♡家族で使える全身ミルククリーム

牛乳石鹼の人気シリーズ「カウブランド無添加」から、待望の新作ボディケアが誕生しました。新発売の「無添加全身保湿ミルククリーム」は、伸びのよいなめらかなテクスチャーで肌にすっとなじみ、べたつかずにしっとり潤う使い心地。デリケート肌にもやさしい処方で、家族みんなで毎日安心して使えるのが魅力です。乾燥が気になるこれからの季節にぴったりの保湿アイテムです♡

4つのうるおい成分でしっとり続く



「無添加全身保湿ミルククリーム」には、ワセリン・セラミド・ヒアルロン酸・アミノ酸（グリシン）の4つの保湿成分を配合。お風呂上がりの乾燥を防ぎ、もっちりとした肌へ導きます。

リッチ感がありながら、すっとなじんでべたつかないので毎日のケアにぴったり。濡れた肌にも使えるから、時短ケアにもおすすめです。

無添加＆低刺激処方で家族みんなに



着色料・香料・防腐剤・品質安定剤・アルコールを使わない無添加処方。赤ちゃんや子どもからお年寄りまで家族全員で安心して使えるのが嬉しいポイント。

ボディミルクの軽さとクリームの高保湿感を両立し、乾燥する季節や敏感な肌のケアに大活躍します。

毎日のボディケアに取り入れたい♡



「カウブランド無添加 無添加全身保湿ミルククリーム」は、250gで税込1,056円。ドラッグストアコスモスやAmazon、楽天24、LOHACOで手軽に購入できます。

乾燥や刺激から肌を守りながら、しっとりなめらかな素肌へ。家族みんなで安心して使えるボディケアだから、毎日の習慣に取り入れて健やかな潤い肌を保ちましょう♡