Éâµ¤¤·¤¿É×¤Ë»ÅÊÖ¤·¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
É×¤ÎÉâµ¤¤òÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÅÜ¤ê¤ä¼ºË¾¤Î´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î»ÅÊÖ¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢SNS¤ä¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¹¶·â¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÚÎ¨¤Ê³È»¶¤Ï¸å¡¹¥È¥é¥Ö¥ë¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤ä¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢»ÅÊÖ¤·°Ê¾å¤ËÂå½þ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÀ°Íý¤·¡¢¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËÊóÉü¤Ø¤ÈÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¯»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿Ê¤áÊý¤òÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢É×¤ÎÉâµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÎäÀÅ¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ê¤Þ¤Þ»ÅÊÖ¤·¤Ø¿Ê¤à¤è¤ê¤â¡¢³Î¤«¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇË¡Åª¤Ë¤â¿´ÍýÅª¤Ë¤âÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ãË¡¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÉâµ¤¤Î»ÅÊÖ¤·¹Ô°Ù
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê°ãË¡¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢Èï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿ºÊÂ¦¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éâµ¤¤ÎÅÜ¤ê¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬·ºË¡¾å¤ÎÈÈºá¤ä¡¢Ì±Ë¡¾å¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë³ºÅö¤·¡¢ºÊ¤¬Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1. Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦
É×¤ÎÉâµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉ×¤äÉâµ¤Áê¼ê¤ØË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤È¡¢°Ê²¼¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë½¹Ôºá¡Ê·ºË¡Âè208¾ò¡Ë¡§Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤ê¡¢¿å¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤âË½¹Ô¤Ë³ºÅö¤·¡¢2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤â¤·¤¯¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Þ¤¿¤Ï¹´Î±¤â¤·¤¯¤Ï²ÊÎÁ¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ý³²ºá¡Ê·ºË¡Âè204¾ò¡Ë¡§Ë½¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë²ø²æ¤òÉé¤ï¤»¤¿¾ì¹ç¤Ï½ý³²ºá¤È¤Ê¤ê¡¢15Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ïÊªÂ»²õºá¡Ê·ºË¡Âè261¾ò¡Ë¡§ÅÜ¤ê¤Î¤¢¤Þ¤êÉ×¤äÉâµ¤Áê¼ê¤Î½êÍÊª¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¡Ë¤ò²õ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤â¤·¤¯¤Ï²ÊÎÁ¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. Éâµ¤Áê¼ê¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤ä·ù¤¬¤é¤»
É×¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¾¡¼ê¤ËÁàºî¤·¤Æ¾Úµò¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔÀµ¤ËÁê¼ê¤Î»äÀ¸³è¤òË½¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï·º»öÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤È¤¨Éâµ¤¤µ¤ì¤¿Â¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ Éâµ¤Áê¼ê¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ä²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¤È¤á¤Æ²áÅÙ¤Ê¸ÀÆ°Åù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¼Ç÷ºá¡Ê·ºË¡Âè222¾ò¡Ë¡§¡ÖÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤â´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤¹¹Ô°Ù¤Ï¡¢2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯Í×ºá¡Ê·ºË¡Âè223¾ò¡Ë¡§¡ÖÉ×¤ÈÊÌ¤ì¤Ê¤¤¤È¡»¡»¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¶¼¤·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë²¿¤«¤ò¶¯À©¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¡§·«¤êÊÖ¤·ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¡Ê·ºË¡Âè234¾ò¡Ë¡§Éâµ¤Áê¼ê¤Î¿¦¾ì¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¶ÈÌ³¤òË¸³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3. Éâµ¤Áê¼ê¤Î²ñ¼Ò¤ä²ÈÂ²¤Ø¤Î¹ðÈ¯
É×¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤è¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤Î²ñ¼Ò¤ä²ÈÂ²¤ËÉâµ¤¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤»¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºá¡Ê·ºË¡Âè230¾ò¡Ë¡§¸øÁ³¤È»ö¼Â¤òÅ¦¼¨¤·¡¢¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éî¿«ºá¡Ê·ºË¡Âè231¾ò¡Ë¡§»ö¼Â¤òÅ¦¼¨¤»¤º¤Ë¸øÁ³¤È¿Í¤òÉî¿«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Þ¤¿¤Ï¹´Î±¤â¤·¤¯¤Ï²ÊÎÁ¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±»ö¾å¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¡§·º»öÈ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¤È¤·¤ÆÌ±»ö¾å¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ò²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ºá¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4. SNS¤Ç¤Î³È»¶
¤½¤Î¾ì¤Î´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤ä²ÈÂ²´Ø·¸¤ò¤â¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËSNS¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¤Ï³È»¶ÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢°ìÅÙ³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¡¢SNS¤ä¥Ö¥í¥°¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤ò¼ÂÌ¾¤Ç½Ð¤·¤ÆÉâµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºá¡Ê·ºË¡Âè230¾ò¡Ë¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤Ë³È»¶ÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á½ÅÂç¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¿¯³²¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þ¡§Ì±»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤ÆÂ¿³Û¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Ý¥ë¥ÎËÉ»ßË¡¡Ê»ä»öÀÅª²èÁüµÏ¿¤ÎÄó¶¡Åù¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ë°ãÈ¿¡§Éâµ¤¤Î¾Úµò¤È¤·¤ÆÆþ¼ê¤·¤¿ÀÅª²èÁü¤äÆ°²è¤ò¥Í¥Ã¥È¾åÅùÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¼Ô¤¬¤ß¤ì¤ë·Á¤Ç¸ø³«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5. ¤½¤ÎÂ¾¤Î°ãË¡¤Ê»ÅÊÖ¤·¹Ô°Ù¤È¤½¤Îºá¾õ
ÌµÃÇ¤ÇÁê¼ê¤Î¥á¡¼¥ë¤äSNS¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¹Ô°Ù¡§ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤Áê¼ê¤Î¼«Âð¤ä¼Ö¤òÂ»²õ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡§´ïÊªÂ»²õºá¤Ë³ºÅö¤·¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤â¤·¤¯¤Ï²ÊÎÁ¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤Áê¼ê¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡§º¾µ½ºá¤äÅÅ»Ò·×»»µ¡»ÈÍÑº¾µ½ºá¤Ë³ºÅö¤·¡¢10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Î¼ê»æ¤ä¥Ó¥é¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡§Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤äÉî¿«ºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¤È¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢¾õ¶·¤ò°²½¤µ¤»¡¢ÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢Ë¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÊýË¡¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÁË¡Î§»öÌ³½ê¥¢¥¹¥³¡¼¥× Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦ÀÞÅÄ ÍµÉ§ÊÛ¸î»Î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Á
Îã¤¨¤Ð¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÌäÂê¤È¤Ê¤ë»ÅÊÖ¤·¹Ô°Ù¤Ï¡¢Éâµ¤Áê¼ê¤Î½÷À¤Ø¤Î»ÅÊÖ¤·¤È¤·¤Æ¡¢¡¼«Âð¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤áGPS¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡¢¢¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡¢£¤¤¤ä¤¬¤é¤»ÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤ä¡¢¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¾åµ¡¤«¤é£¤Î¹Ô°Ù¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë·ºË¡¤ËÄñ¿¨¤·¤¿¤ê¡¢Ì±Ë¡¾å¤ÎÉÔË¡¹Ô°Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬Â¤«¤»¤Ë¤Ê¤êÀÁµá¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤ê¡¢¸º³Û¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹çË¡Åª¤Ê4¤Ä¤Î»ÅÊÖ¤·ÊýË¡
´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤¿¹ÔÆ°¤ÏÈò¤±¡¢Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
1. °Ö¼ÕÎÁÀÁµá
Éâµ¤¤ÏË¡Åª¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÄç¹Ô°Ù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ì±Ë¡709¾ò¡ÊÉÔË¡¹Ô°Ù¤Î°ìÈÌµ¬Äê¡Ë¤ª¤è¤Ó710¾ò¡ÊÀº¿ÀÅªÂ»³²¤ÎÇå½þ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤ËÆùÂÎ´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Åµ·¿Åª¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë¿Æ¤·¤¤¥á¡¼¥ë¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ä¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÉÔÄç¹Ô°Ù¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ï°Ê²¼¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦É×¤Ë¤Î¤ßÀÁµá¤¹¤ë
¡¦Éâµ¤Áê¼ê¤Ë¤Î¤ßÀÁµá¤¹¤ë
¡¦Î¾Êý¤ËÀÁµá¤¹¤ë
·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤è¤ê°Ö¼ÕÎÁ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ï¡¢Éâµ¤¤Î´ü´Ö¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÍÌµ¡¢Éâµ¤¤ÎÂÖÍÍ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢¿ô½½Ëü¡Á300Ëü±ßÄøÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¸¢¤Ë¤Ï»þ¸ú¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ª¤è¤Ó²Ã³²¼Ô¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤«¤é3Ç¯´Ö¹Ô»È¤·¤Ê¤¤¤È»þ¸ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤Þ¤¹¡ÊÌ±Ë¡724¾ò¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Î»þ¤«¤é20Ç¯´Ö¹Ô»È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤âÆ±ÍÍ¤Ë»þ¸ú¤Ë¤è¤ê¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÁµá¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤éÁá¤á¤ÎÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
2. É×¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë
Éâµ¤¤Î¾Úµò¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯°ìÊýÅª¤ËÊÌµï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÆ±µïµÁÌ³°ãÈ¿¡×¤ä¡Ö°°Õ¤Î°ä´þ¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÆÂ²¤Î²È¤Ë°ì»þÅª¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ëºÝ¤â¡¢»öÁ°¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Éâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢¡ÖÉâµ¤¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²áÄø¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÈ¿¾Ê¤È¼Õºá¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ÂÖÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ç¿´ÍýÅª±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë
Éâµ¤È¯³Ð¸å¤ÏºÇ¾®¸Â¤Î²ñÏÃ¤È²È»ö¤Ï¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¿¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö²¿¤«ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ´Ö¤Î´ðËÜÅª¤ÊµÁÌ³¤Ï²Ì¤¿¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Êµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÈÄí¤ÎÌò³ä¤Ï²Ì¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢É×¤¬Éâµ¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
4. Î¾¿Æ¡¦µÁÉãÊì¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë
ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Î¾¿Æ¤äµÁÉãÊì¤Ê¤É¤Î²ÈÂ²¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éâµ¤¤Î»ö¼Â¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÁÉãÊì¤«¤éÉ×¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëºÝ¤â´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÎäÀÅ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£É×¤ò°ìÊýÅª¤ËÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë¸À¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤Î·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Î¥º§¡©½¤Éü¡©ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤ÏÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤ò
É×¤ÎÉâµ¤È¯³Ð¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÎ¥º§¤«½¤Éü¤«¡×¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Éâµ¤ÌäÂê¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤à¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤¹¤Ù¤¤«¡¢·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«ÌÂ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë
Éâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Ï´¶¾ð¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÎ¥º§¤äË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤òµÞ¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤è¤ê¤â¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òºÇ½é¤Ë¼õ¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¡¢ÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤Î´¶¾ð¡×¤È¡Öº£¸å¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀìÌç²È¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ÏÉ×¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¿´¤Î½ý¤Î¥±¥¢¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î¥º§¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë
°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤äºâ»ºÊ¬Í¿¡¢¿Æ¸¢ÌäÂê¤Ê¤É¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦Ë¡Åª¼êÂ³¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤ë
¡¦°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤Ê¤É¸¢Íø¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼é¤ì¤ë
¡¦Áê¼êÊý¤È¤Î¸ò¾Ä¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë
¡¦´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤ºÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë
ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤»¤º¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤äºâ»ºÊ¬Í¿¤òÅ¬ÀÚ¤ËÀÁµá¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Úµò¤ÎÊÝÁ´ÊýË¡¤äË¡Åª¤ËÍ¸ú¤ÊÂÐ±þºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀìÌçÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤¸å¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¡©ºÆ¹½ÃÛ¤«Å°ÄìÅª¤Ê·èÊÌ¤«
»ÅÊÖ¤·¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤â¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éâµ¤¤¬¸¶°ø¤ÇÂç¤¤¯¹Â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿É×ÉØ´Ø·¸¤ò½¤Éü¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÎ¥º§¤Ê¤É¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë·èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¾õ¶·¤ä¿´¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÊÖ¤·¤Ç°ì»þÅª¤Ëµ¤¤¬À²¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤âÉ×¤ÈÆ±µï¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Î¢ÀÚ¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò´°Á´¤ËËº¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢É×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÂè»°¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ÅÊÖ¤·¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
