¡ÚÉ×ÉØ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡Ä¡ÛÀö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥Ã¥×¡¢º£Æü¤â»È¤¦¤Î¡©¡ÚÂè36ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¡¼¥È
É×ÉØ¤È¤Ï¸À¤¨¤·¤ç¤»¤óÂ¾¿ÍÆ±»Î¡£¤É¤ì¤À¤±ÁêÀ¤¬¤è¤¯¤Æ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¡£Âç¤¤Ê¤³¤È¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¿¤Ïµö¤»¤ë¡©¡¡µö¤»¤Ê¤¤¡©¡¡¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡Ä¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬¤ªÃã¤ò°û¤à¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ì·ï¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢¥´¥¯¥´¥¯¤È¤ªÃã¤ò°û¤ß´³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¤ò¸«¤¿ºÊ¡£É×¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¥³¥Ã¥×¤Ï¡¢ºòÆüÉ×¤¬»È¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©
ºÊ¡Öº£Æü¤½¤ìÀö¤Ã¤¿¡©¡×
ºÊ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢É×¤Ï°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ËºÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª
É×¡Ö¤¨¡©¡¡¤ªÃã¤·¤«¤¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤éº£Æü¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¤ó¤Ê¤ï¤±¤¢¤ë¤«¡¼¤¤¡ª¡¡¤½¤Î¥³¥Ã¥×¤ÏºÊ¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯À©Åª¤Ë²ó¼ý¢ªÀö¾ô¤È¤¢¤¤¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢ºÊ¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢É×¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¤ªÃã¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¨¶Ý¤ä¥Û¥³¥êÅù¡¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡º£¸å¤Ï¸«¤«¤±¤¿¤éÂ¨Å±¼ý¤Ç·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
É×ÉØ´Ö¤Î¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
º£²ó¤Ï¡¢É×¤¬¤ªÃã¤ò°û¤à¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ì·ï¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢¥´¥¯¥´¥¯¤È¤ªÃã¤ò°û¤ß´³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×¤ò¸«¤¿ºÊ¡£É×¤¬¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¥³¥Ã¥×¤Ï¡¢ºòÆüÉ×¤¬»È¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©
ºÊ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢É×¤Ï°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ËºÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª
É×¡Ö¤¨¡©¡¡¤ªÃã¤·¤«¤¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤éº£Æü¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¤ó¤Ê¤ï¤±¤¢¤ë¤«¡¼¤¤¡ª¡¡¤½¤Î¥³¥Ã¥×¤ÏºÊ¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯À©Åª¤Ë²ó¼ý¢ªÀö¾ô¤È¤¢¤¤¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢ºÊ¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢É×¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¤ªÃã¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»¨¶Ý¤ä¥Û¥³¥êÅù¡¹¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡º£¸å¤Ï¸«¤«¤±¤¿¤éÂ¨Å±¼ý¤Ç·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
É×ÉØ´Ö¤Î¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô