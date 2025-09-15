àÆÃÃíÆâÁõ¤Î¹âµé¿·¼ÖáÈäÏª¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡¢àÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼á¤È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¿·¼Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¿§°ã¤¤¤Î¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥ÈËþµÊ
¡¡¸µAKB48¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬àÆÃÃíÆâÁõ¤Î¹âµé¿·¼Öá¤òÈäÏª¤·¡¢àÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ú¿·¼Ö¡ÛÆüËÜ°ì²Ä°¦¤¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤ÈÂê¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÍ§chube ¡ÚÈÄÌîÍ§Èþ¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î¡Ö¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¥¤¥ô¥©¡¼¥°¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿»ö¤òÊó¹ð¡£¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¿·¼Ö²Á³Ê¤¬6,610,000±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹âµéSUV¤Ç¡¢Çò¤ÎÆâÁõ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥È¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬µ±¤¯¼ÖÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¸µNGT48¤Ç¸½ºß¤ÏÈÄÌî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRoLuANGEL¡×¤Ç¼«¾ÎàÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëº´Æ£°É¼ù¤ò½õ¼êÀÊ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È½ÐÈ¯¡£2¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢³ùÁÒ¤Ç¥é¥ó¥Á¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ïº£·î4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ THEÌë²ñ¡×(TBS)¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Æ3¤«·î¤Îà²ÈÄÂ110Ëü±ß°Ê¾åá¤È¤¤¤¦¿·µï¤ò¸ø³«¡£YouTube¤Ç¤â¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿·¼Ö¸ø³«¤Ë¤Ï¡ÖÆâÁõ¤âåºÎï¡×¡Ö¥ª¥½¥í¤Î¤ªÍÎÉþ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Æ¤¬»÷¹ç¤¦2¿Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿·¼Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£