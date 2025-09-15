¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬à¶ËÈëº§á¤ÇÆÍÁ³¤Îà¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°á»Ñ¤ò¸ø³«¡ª¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é·ëº§¤·¤Æ¤¿¡×Êó¹ð¤Ë¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
½ãÇò¥É¥ì¥¹¡¢É×¤¬É¨Ëí
¡¡¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡¢31ºÐ¥â¥Ç¥ë¤¬ÆÍÁ³à¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼31ºÐ¡ª¤È¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éµîÇ¯¤Î11·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ÈºòÇ¯11·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½©»³¥ì¥¤¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î11·î¤Ë·ëº§¼°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤¬¤¤¡¼¤Ã¤Ñ¤¤¡£³§ÍÍ°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÁ°»£¤ê¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¡¢¼Ì¿¿Âô»³¤¢¤ë¤«¤é¤Î¤»¤Á¤ã¤ª¡¼¤Ã¤È¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤ä¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Î¾Ð´é¡¢É×¤ËÉ¨Ëí¤·¤Æ¤â¤é¤¦»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤´·ëº§ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¡ª¡©¥ì¥¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¬¤»¤Ê¾Ð´é¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¸«¤»¤Æ¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½©»³¤Ï2015Ç¯·ëÀ®¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖDef Will¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£18Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬²ò»¶¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£