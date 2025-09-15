¡Ö¸«¤¨¤Æ¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×TBS½÷À¥¢¥Ê¤¬¸«¤»¤¿à¥µ¡¼¥Ó¥¹ËþÅÀáµÙ²Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëTBS¥¢¥Ê¤¬µÙ²Ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥Á¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±À¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â½ë¤¯¤Æ½ë¤¯¤Æ¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TBS¤Î¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥«¥ó¥¹µ¤Ê¬¤Ç¤ªÊ¢¸«¤¨¤Æ¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÀâÌÀ¡£Ã»¾æ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤«¤é¤Î¤¾¤¯¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤Ø¤½½Ð¤·¤ï¤«¤Ð¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£