サッカーのアジアクラブNo.1を決めるアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）は16日に東地区1次リーグが開幕し、初参戦のFC町田ゼルビアはFCソウル（韓国）と対戦する。15日には試合会場の町田GIONスタジアムで公式会見が行われ、黒田剛監督（55）が意気込みを語った。

「まず、このACLという名誉な大会に参加できることをうれしく思うとともに、われわれチーム、クラブ、ファン、サポーターが待ち望んでいた大会。まずは初戦、しっかりと地に足をつけて、今までやってきた町田らしいサッカーを展開できるように精いっぱい頑張りたい」

FCソウルはK1リーグで今季7位と苦しんでいるが、過去に6度のリーグ優勝を誇る。「FCソウルさんはクラブとしても歴史と経験があり、K1リーグで何度も優勝し、かつてのACLでも準優勝している。われわれはまだ経験がチームとして根付いているわけではないので胸を借りるつもりで戦いたい」と言う。

前回大会では川崎Fが準優勝で日本勢の底力を見せた。指揮官は今大会の目標については「一つ一つ取りこぼすことないように目の前の一戦に全力を尽くす。それが最終的に実を結んだ時にはベスト8、4と進んでいける可能性も出てくる。まずは一戦必勝で地に足をつけて（1次）リーグを少しでも高い順位で突破することを目指していきたい」と見据えた。