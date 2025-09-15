◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山・芝２２００メートル、良＝３着までに菊花賞優先出走権）

菊花賞（１０月２６日、京都）トライアルのＧ２は３歳牡馬１２頭立てで争われ、１番人気で戸崎圭太騎手と新コンビの皐月賞馬ミュージアムマイル（栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が最後の直線で外から一気に伸びて快勝した。日本ダービー６着以来の始動戦を制し、重賞２勝目を挙げ、今秋の目標とする天皇賞・秋（１１月２日、東京）へ好発進を決めた。勝ち時計は、２分１０秒８。

２着は８番人気のヤマニンブークリエ（横山典弘騎手）、３着は２番人気のレッドバンデ（佐々木大輔騎手）だった。

ルメール騎手（ピックデムッシュ＝４着）「重賞レベルは初めてでしたからね。それに久々でもありましたから、少しスピードが足りなかった。直線もじわじわという感じで、切れる脚は使えませんでした。もう少し長い距離の方がいいかもしれません」

藤岡佑介騎手（サクラファレル＝５着）「内が主張してきたので、控えて折り合いをつける形で折り合いは問題ありませんでした。３コーナーで外から動いてこられて、ペース的にはそこで行きたいところですが、右回りだと左に張ってしまうので、我慢させました。見た目よりは乗りやすかったですし、コーナーで少し張る面はあるんですけど、よく走ってくれました。もう少しでしたね」

横山武史騎手（ビーオンザカバー＝６着）「今日はゲートが全てですね。うるさい馬がいて、外枠発走もあって待たされてしまいました。もともと落ち着いている馬で、それで余計に落ち着いてしまって、ゲートを反応しきれませんでした。運がありませんでした」

三浦皇成騎手（リギーロ＝７着）「ここ２戦を見ても、後ろからではきついと思っていましたが、淡々とレースが流れていたので、まくれる展開ではありませんでした。それでもしっかりついて行って、伸びてくれました。坂で脚いろが一緒になってしまって、まだ良化の余地があると思いますけど、現状では頑張ってくれました」

丹内祐次騎手（フィーリウス＝８着）「力をつけていますね。これから楽しみです」

菅原明良騎手（ブルータス＝９着）「追ってから芝馬に比べると、スピードで見劣りました。ただ、エンジンはいいものがあります。最後まで止まっていないですよ」

木幡巧也騎手（エーオーキング＝１０着）「この馬なりに走れていますし、いい経験になりました。センスはいい馬ですし、これから期待できると思います」

岩田望来騎手（ジーティーアダマン＝１１着）「いいペースで行けたし、思った通りの競馬ができました。直線は思った以上に脚が使えなかったです。休み明けのぶんを考えたら、次は良くなってくると思います」