テレビ朝日「じゅん散歩」（月〜金曜前9・55）が15日に放送され、ナレーションを務める同局の下平さやかアナウンサー（52）が番組開始10周年を記念してタレントの高田純次（78）と一緒に東京・代々木上原を散歩。高田にエールを送った。

2015年9月28日にスタートした同番組。この日は下平アナがいつものスタジオを飛び出し、「10年来の“相棒”」として高田とともに街歩きを楽しんだ。

さりげなく？街にたたずむ下平アナの姿を歩きながら見つけた高田が「テレビ朝日のアンジェリーナ・ジョリーと言われてます、下平さやかさん。どうもね、よろしくね」と声をかけ、10周年にひっかけて「ついこの間まで10代だったんですよね」とボケると、下平アナも「この間まで10代だったのに50代になっちゃって…」と楽しそうに応じた。

その後、散歩しながら肉まん専門店を見つけた2人。高田がドアを手で押さえて下平アナを先に店内へ通すと、下平アナが「まあ〜ジェントル。ありがとうございます」とうれしそうに声を上げる場面もあった。

エンディングでは、下平アナの「これからもまだまだ元気で歩き続けてくださいね」というナレーションで締めくくり。番組が長く続くことと、来年1月には79歳になる高田の健康を願っていた。