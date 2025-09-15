板垣李光人、役作りでホストからシャンパンコールしてもらう 初ホスト＆初既婚者役で新境地
俳優の板垣李光人が15日、都内で行われた映画『ミーツ・ザ・ワールド』（10月24日公開）完成披露舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】星が散りばめられた黒ドレスで登場した杉咲花
本作は、芥川賞作家・金原ひとみ氏が第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を実写化。歌舞伎町を舞台に、擬人化焼肉漫画「ミート・イズ・マイン」をこよなく愛するも自分のことは好きになれない27歳の主人公の新たな世界との出会いを描いた。
板垣は既婚のNo.1ホスト・アサヒを演じ、既婚者とホストともに初挑戦となる。同役を演じるにあたって「ホストクラブがどんな場所なのかが未知だったので、まずはそこを知るところからだと思い、実際にお店に取材に伺いました。みなさんがどんなルーティンで生活をされているのか、お話を聞くところから始めて、実際にシャンパンコールもしてもらいました」と打ち明けた。
MCから「シャンパンコールしてもらう方ですか？」と聞き返されると、板垣は「一回どんな感じなのかを見せていただきました（笑）。（ホストクラブで）色々学ばせていただいて、そこからアサヒの土台をつくりあげていきました」と明かしていた。
舞台あいさつには杉咲花、南琴奈、渋川清彦、筒井真理子、くるま（令和ロマン）、松居大悟監督も登壇した。
