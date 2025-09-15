お芋掘りができるスイーツだと...！？さつまいも好き必見商品が勢ぞろいの「ファミマのお芋掘り」は9月16日スタート。《実食レビュー》

ファミリーマートでは、お芋を使ったスイーツやパンなど18種類が登場する「ファミマのお芋掘り」を2025年9月16日から開催します。

東京バーゲンマニア編集部では、「ファミマのお芋掘り」の商品を一足先に入手。編集部内で特に注目する4商品をピックアップして紹介します。

濃厚な"さつまいも"感を堪能できるスイーツたちが勢ぞろい

「ファミマのお芋掘り」は21年に開催して以来、ファミリーマートの秋の恒例キャンペーンとなっています。

今年は、紅はるか・紅あずま・鳴門金時・紅芋といったさまざまな"さつまいも"を使った商品がラインアップ。スイーツはもちろん、パンや焼き菓子、サンドイッチ、ドリンク、アイスなど全18種類が登場します。

今回は、その中から編集部が特に気になったスイーツとアイスを4種類ピックアップ。どれも、さつまいも好きさん必見の絶品秋スイーツが揃っています。

・掘って発見！スイートポテト

ファミマ初の"体験型スイーツ"。体験型とは......と気になってフタを開けてみたら、少しだけ"さつまいも"の色をしたものが...。

なんと、土っぽく見えるクランチ入りのココアスポンジの下にあるスイートポテトを、自ら掘って見つけていくスイーツでした......！

スイートポテトも見た目は本物さながらのさつまいものよう。クランチ入りスポンジから、ちらりと見える紫芋のスイートポテトが可愛い......。

そして1つだけ色違いのスイートポテトが隠れています。ココアスポンジの中から4つのスイートポテトを見つけていくのが、子ども心をくすぐられて楽しい......。

ムースのしゅわっと感やスイートポテトのねっとり感、ココアスポンジのしっとり感で、それぞれ異なる食感が楽しめるので飽きずに食べ進められます。

紫色のスイートポテトをスプーンで割ってみると、中は黄色になっていて細部までこだわりが感じられました。

価格は368円。

・ロールケーキみたいなスイートポテト

見た目がロールケーキのようなスイートポテト。紅はるかの芋あんとホイップクリームを、スイートポテト生地で包んだスイーツです。

見た目とは裏腹に、ずっしりと重みを感じます。

しっとり感のあるスイートポテト生地に、さっぱりめのホイップクリーム。中心にはねっとり濃厚な紅はるかのあんが入っていて、満足感もばっちりです。

価格は298円。沖縄県を除く全国で発売します。

アイスも"お芋"たっぷり

さつまいもを堪能できるアイスも要チェックです。

・たべる牧場紅いも

「たべる牧場」シリーズから、紅いも味が登場。下から、紅芋アイス、紅芋あん、北海道産牛乳を使用したミルクアイスに紅芋ソースがかかった贅沢なアイスです。

濃厚で甘みのある紅芋あんと、さっぱりとした紅芋アイスで、お芋の味わいが口の中に広がります。ほどよいコクが感じられるミルクアイスが、全体の味わいをまとめてくれています。

価格は298円。一部地域では価格が異なります。

・紫いもと紅はるかのモンブランアイス

「おいものモンブラン」をイメージしたアイス。タルト型のもなかに、お芋の甘みがしっかり感じられるいもアイスが入っています。

上には、ペースト状の紫芋あんにさつまいもダイスをトッピング。和アイスを多く手掛ける井村屋が作っているだけあって、もなかの皮のサクッ・パリッとした心地よい食感も楽しめます。

暑い日でも秋スイーツを堪能したいときにぴったりですよ。

価格は268円。

他にも、お芋を堪能できるスイーツをはじめとした商品がたくさん登場しています。お気に入りのお芋商品を見つけるのも楽しそうです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ