使いやすいのにかわいい！【レガートラルゴ】の2WAYトートバッグをAmazonでお得にゲットしよう！
軽さはもちろん、デザインにもこだわった【レガートラルゴ】のトートバッグがAmazonに登場！
レガートラルゴのトートバッグは、オンにもオフにも使える軽量設計をコンセプトに、合成皮革を採用。ほどよいハリとやわらかさがあり、本革のようなしっとりとした手触りが特徴。シンプルなデザインに仕上げることで、幅広いスタイルに馴染みやすく、日常使いにも適している。
※セールの詳は、細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ハンドルは内側に倒して収納できる仕様で、ショルダー使用時にはすっきりとした見た目を保つ。
ショルダー紐は幅をやや太く改良し、余った部分が折れないようループを追加。ユーザーの声を反映した細やかな工夫が随所に施されている。
新たに飾りネームを加え、底面のデザインにもこだわりをプラス。見た目の美しさと機能性を両立した、進化型の軽量バッグである。
