timeleszが歌う「レシピ」が松島聡×白洲迅W主演ドラマ『パパと親父のウチご飯』主題歌に決定

timeleszが歌う「レシピ」が、10月4日から放送が開始される、松島聡×白洲迅W主演のテレビ朝日オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌に決定したことが発表された。

■新体制timeleszの初CDシングルは松島聡の記念すべき地上波初主演ドラマの主題歌！

『パパと親父のウチご飯』の原作は、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（通称：チェリまほ）』の作者として知られる豊田悠が、2014年から2020年にかけて『月刊コミックバンチ』で連載していた同名漫画。

突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲（松島聡）と、妻と離婚し息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲迅）が、シングルファーザーとして子育てに奮闘することに。2人は互いを助け合うためにルームシェアを決意し、周囲の人々を巻き込みながら、次第に成長を重ねていく、という【父×2、子×2】の《新しい家族のカタチ》をハートフルに描くドラマ。

新体制timeleszの初CDシングル「レシピ」が、松島聡の記念すべき地上波初主演ドラマの主題歌、そしてtimeleszにとっても新体制となってから初のドラマ主題歌となる。

11月12日にリリースされる「レシピ」は、「Steal The Show」との両A面シングル。「うれしい時、楽しい時、大変な時――日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩るレシピなんだよ」という、当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った一曲で、「辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！」と、優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマのテイストともリンクした楽曲になっている。

新体制後初のドラマ主題歌に喜びの笑顔を見せた松島は、「レシピ」を「ドラマの情景が浮かぶようなハートフルな楽曲」と分析。「ドラマのどんなポイントでこのイントロがかかるのかな、と個人的にとても楽しみにしています」と期待を寄せ、「皆さんにもこの「レシピ」という楽曲が伝えようとしている“自分の隣にはいろんな人がいて、必ず誰かが支えてくれているから、あなたは1人じゃないんだよ”っていうメッセージと、ドラマが伝えようとしているメッセージ、照らし合わせながらいろいろ感じていただけたらうれしいです」と、語っている。

■ドラマも無事クランクイン！W主演の松島聡＆白洲迅からコメント＆メッセージが到着

そして10月4日の放送スタートを前にドラマも無事クランクイン。W主演の松島聡＆白洲迅から最新のコメントも到着している。

松島演じる千石哲、白洲演じる晴海昌弘が愛梨役の棚橋乃望、清一郎役の櫻とともに迎えた撮影初日。【父×2、子×2】が一堂に会するシーンで物語は幕を開けた。

待望のクランクインを迎え、「程よい緊張感と癒し空間で、子どもたちのその場で生まれる空気感が面白く、それに自分も対応していこうと好奇心が芽生えていく感じが、今までの作品とはまた違った感情ですごく新鮮です」と松島。「父親役というのも新しい挑戦。実際にカメラの前で向き合ってみると、台本に書かれているセリフも重さや深みがより増したり、逆にここは軽くてもいいんだ、とかセリフの重要性をすごく感じる初日でした」と振り返った。

白洲も「子どもたちとガッツリ１日撮影をする日から入ったので、どこか心配もありましたが、楽しくスタートできてよかった」と安堵。「現場はとてもいい雰囲気で、幸せな空気がずっと流れている感じがしました」と笑顔を見せつつ、「2人ともさらに距離を縮めることができて、すごくいい時間が過ごせましたし、子どもたちのプロフェッショナルさを目の当たりにして、気を抜いていられないなとも思いました」と、気合を入れ直していた。

放送スタートに向け、松島と白洲からあらためてメッセージも。

松島からは、「家族の温かみや毎日のご飯といった《当たり前に触れていたもの》が実はすごく深い意味を持っている、というその大切さや愛情をとても感じる作品です。」そして白洲からも、「撮影が始まる前から、大事にしたいよね、と思っていたテーマや、撮影をしながらの発見も続けていきながら、みんなでいい作品にしていけたらと思いますので、出来上がったものをぜひお楽しみに」と、力強いコメントが寄せられている。

■番組情報

テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』

10/04（土）スタート 毎週土曜23:00～

出演：松島聡（timelesz） 白洲迅 棚橋乃望 櫻

原作：『パパと親父のウチご飯』豊田悠（新潮社）

脚本：嶋田うれ葉 山西竜矢

音楽：伊藤ゴロー

主題歌：timelesz「レシピ」（Over The Top）

監督：佐藤快磨 樹下直美

制作：テレビ朝日 ストームレーベルズ

