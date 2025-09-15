男性専用サウナ施設「スゴイサウナ五反田駅前店」（エステプロ・ラボ監修）が9月16日にグランドオープンを迎える。サウナ激戦区で地位を確立した「スゴイサウナ赤坂店」、カプセルホテル併設の「スゴイサウナ&ステイ麻布十番駅前店」に続く、都内3店舗目のテーマは富士山麓の樹海。エントランスでは天然ヒバの香りが迎え、館内は落ち着いた色調で統一した。「天然の苔や溶岩石をアクセントに、施設全体で“富士山麓の樹海”の世界観を表現しました」と冨貴田聖奈店長。都会に居ながら非日常を味わえる施設が誕生した。

サウナ室は天然ヒノキの香りに包まれ、コンセプトは“富士山の地下空洞”。熱源はマグマスパ式で室温65℃・湿度60%・育成光線60℃の黄金比を狙った設定。約80〜90℃の一般的なドライサウナに比べ温度は低めだが、深部体温に働きかける独自の特許技術で汗が止まらない。中央には溶岩石を山積みにしたメトスのikiストーブを3基横並びに設置。床、座面、壁面には富士山溶岩プレートを敷き詰め、室内全方位から輻射熱が身体の芯を温める。奥の最下段には寝転べる“寝サウナ”スペースも備え、定員26人を収容できる広さも魅力の一つだ。

天井左右には、業界初の“滝汗マシン”「マグマウォータージェット」を搭載。30分ごとのオートロウリュに合わせて微細なミストを壁面プレートに向けて噴霧する。オートロウリュならぬ“オートウォーリュ”だ。天然ミネラルを含む蒸気がゆっくり、しっとりと身体を包んでいく。壁に染み込んだシルエットは、徐々に富士山のように浮かび上がっていく。「五つの山は五反田にちなみ『五富士』と名付けました。見つけたらご利益があるかもしれませんね」と冨貴田店長は笑った。

十分に体を蒸した後は、富士山の伏流水を再現した水風呂が待っている。数十種類の天然鉱石を用いた人工ろ過システムで水温は17℃に保たれ、肌触りは柔らかい。隣には40℃の湯船も備え、限られたスペースでも動線よく温冷交代浴が完結する。

最大の特徴は、Lafma（ラフマ）製デッキチェアが並ぶ、広々とした内気浴スペース。スタッフが選んだ観葉植物を各所に配し、天然ヒバの香りはもちろん、どこにいても緑を感じられる工夫を施した。プロジェクターの自然映像は朝・昼・夜で切り替わり、BGMとともに没入感を高める。“無重力”の座り心地に身を預けると、巡回スタッフの「クールスイング」がやさしい風を届け、森のせせらぎを思わせる外気浴さながらの心地よさが味わえる。まさに“ととのい”を超え、静かに“おさまる”感覚。座席は浴室エリア6脚、内気浴13脚で、いずれも専用足置き付き。細かい部分まで行き届いた配慮がサウナ好きの心をくすぐる。

スゴイサウナが掲げるのは、古くからの湯治文化を現代に継いで、人類の深部体温を「＋1℃」へ導く温浴づくり。体温の上昇で不眠症、冷え性、肌荒れの改善などが期待できる。サウナ愛好家はもちろん、初めての方にもぴったりの温浴体験がここにはある。「非現実的な空間を体験してほしい。都会で暮らす皆さんのオアシスとなれたら」。都会の喧騒からひと息離れたい時、五反田の暖簾をそっとくぐってみてほしい。

《レディースデイ定期開催決定》女性サウナーに寄り添った企画も実施が決まった。毎月5がつく日はレディースデイを開催する。髪にも肌にも優しい最先端の“温活”。冨貴田店長は「五反田に住む“五婦人”、身体に不調を抱える女性にも来ていただきたい」と呼びかけた。

《特製酵素でホットに“腸活×温活”》エントランスでは、エステプロ・ラボが監修する113種類の国産植物から作られた粉末酵素「ヒートエンザイム」を無料配布予定。サウナ前に飲むことで腸内環境を整え、身体を芯から温めることで代謝アップや体調管理が期待できる。また、サウナ飯前の使用で炭水化物や油の吸収を抑えてくれる「トリプルカッター」などエステプロ・ラボ製品も店頭で購入可能。同じマグマスパ式装置を使用したホットヨガスタジオ「INSEA」も隣接している。

【スゴイサウナ五反田駅前店】

・住所：東京都品川区東五反田5-25-19東京デザインセンター2階（浅草線五反田駅A7出口徒歩1分）

・営業時間：7:00〜翌2:30（翌1:30）