◇バレーボール世界選手権 日本0−3カナダ（2025年9月15日 フィリピン・マニラ）

バレーボール男子の世界選手権は15日、フィリピン・マニラで行われ、1次リーグG組の日本（世界ランキング7位）はカナダ（同9位）と対戦。0−3（20ー25、23−25、22−25）で敗れ、1次リーグ敗退が決まった。石川祐希主将（29＝ペルージャ）は悔しさをにじませた。

0−2で迎えた第3セット、石川はベンチから戦況を見守った。17−21の場面でピンチサーバーでコートに立ち、サービスエースで流れを引き寄せたが、カナダの勢いを止められなかった。

敗戦の瞬間をベンチで迎えた石川。ぼう然とコートを見つめ、「トルコ戦の敗戦から切り替えられなかった」と唇をかんだ。

51年ぶりの表彰台を狙った日本。13日のトルコ戦に続き、まさかの2連敗で1次L敗退が決まった。「まだ1試合残っているので、そこに対してどう向き合っていくのか、次の一戦はこの後、来年につながる一戦になるように戦いたい」と17日のリビア戦に目を向けた。

「この結果を見て僕たちは力がないチームだと改めて感じた」と悔しさをにじませ、「一人一人が成長しなければいけないし、何もできずに終わった世界選手権、1シーズンだったと思うので、反省とともに次に向けて進みたい」と力を込めた。