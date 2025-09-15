お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さんが、自身のインスタグラムを更新。

「頭文字D30thイベント」に参加してきたことを報告しました。



【写真を見る】【 田中卓志 】 「富士スピードウェイで頭文字D30thイベントに参加して来ました！楽しかった！」 名車と２ショット



田中卓志さんは「富士スピードウェイで頭文字D30thイベントに参加して来ました！楽しかった！」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、田中卓志さんが、漫画『頭文字D』で登場する、高橋啓介の愛車『マツダRX-7 (FD3S型)』と、一緒に佇む姿が投稿されています。





更に、主人公・藤原拓海が乗るトヨタ『スプリンタートレノ』の画像も。

白黒のツートンから「パンダトレノ」と呼ばれ、「藤原とうふ店（自家用）」の文字ステッカーまで忠実に再現されていて、漫画ファンには、たまらない仕様になっています。





この投稿にファンからは「田中さん良いですね車好きはたまらないでしょうね」・「黄色のFDと記念写真 カッコいいです！ 頭文字Ｄのイベントに呼ばれるとは流石です!！」・「絶対楽しかったですよね〜」などの反響が寄せられています。







先月、今年30周年を迎える人気漫画「頭文字D」シリーズの大ファンという田中卓志さんは「頭文字D 30th Anniversary 2days」開催記念イベントに登壇した際に、“大好きで、自分のポッドキャストとか、インスタにもグッズとか上げたりしてたら、今回(イベントに)出てくださいって言われて、すごく嬉しいなと思って。今年一番テンション上がってますね”と声を弾ませていました。





更に「頭文字D」にハマったきっかけについて、“僕、19歳で1浪して大学に入ったんで、やっと開放されて漫画とか読むのもやっとできるようになった頃に始まった。ちょうど車の免許も取って。友達から車を買ったんです。友達がシビック乗ってて、ホイールを『ハチロク』っぽくしてたんです。それで気分は「イニD」のメンバーみたいな感じで車走らせてて。まっすぐ運転してましたけど”と振り返っていました。







【担当：芸能情報ステーション】