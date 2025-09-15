ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢¥«¥Ê¥À¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡Ä¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×51Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´ÂæÁÀ¤¦¤âÏ¢ÇÔ¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Û
¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ2025¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤ë¡Û»î¹ç¸å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤ÎÃË»ÒÂç²ñ¤ÎÍ½Áª2»î¹çÌÜ¡£ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¡Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¡ÊÆ±9°Ì¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0¡¼3¡Ê20¡¼25¡¢23¡¼25¡¢22¡¼25¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇÔ¤ì¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê29¡Ë¡¢ÂçÂð¿¿¼ù¡Ê30¡Ë¡¢µÜ±º·ò¿Í¡Ê26¡Ë¡¢¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼¡Ê25¡Ë¡¢郄¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ï»³ËÜÃÒÂç¡Ê30¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
»î¹çÁ°¡¢³«ºÅÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¥³¡¼¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¡£Éé¤±¤ì¤ÐÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ëÆüËÜ¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë6Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÀ¾»³ÂçæÆ¡Ê22¡Ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä郄¶¶¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¿¶¤êÀÚ¤é¤ì20¡¼25¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤µ¤ì¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÀÐÀî¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥µ¡¼¥Ö¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤â¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¹â¤¤ÂÇÅÀ¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ë¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â6Ï¢Â³¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜ¡£ÀÐÀî¡¢»³ËÜ¤ò¤µ¤²¡¢ÂçÄÍÃ£Àë¡Ê24¡Ë¡¢¾®ÀîÃÒÂç¡Ê29¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬23¡Ý25¤Ç¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤È¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î¥í¥é¥ó¡¦¥Æ¥£¥ê´ÆÆÄ¡Ê61¡Ë¡£ÂçÄÍ¡¢µÜ±º¤Î¶¯ÂÇ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÃæÈ×¤Ø¡£¤·¤«¤·¥«¥Ê¥À¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤äÇ´¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÀè¤Ë20ÅÀ¤Ë¤Î¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÀÐÀî¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤é¤ì¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÀÐÀî¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡Ö¥È¥ë¥³Àï¤«¤é¤ÎÇÔÀï¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì¤«¤é¸«¤ë¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥ï¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È¿¾Ê¤È¤È¤â¤Ë¤Þ¤¿¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¼¡Àï¤Ï17Æü¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°75°Ì¤Î¥ê¥Ó¥¢¤È¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼ºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú»î¹çÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¡Ë
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ü0¡Ý3 ¥È¥ë¥³
9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡ü0¡¼3 ¥«¥Ê¥À
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë22:30¡Á¡¡vs ¥ê¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡