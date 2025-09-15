大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずき（37）が投稿した最新の爆食動画に様々な反響が寄せられている。

【映像】“女子高生みたい”な水着姿＆“爆食”動画

バラエティー番組や自身のYouTubeチャンネルで大食いをしているにも関わらず、スラリとした体形をしているもえあず。

2025年9月7日に投稿したInstagramでは「海。たのしい夏がおわっちゃったけど、秋も冬もいっしょにいようね」とつづり、水着姿で食事を楽しむ様子や、カメラ目線でほほえむ姿を公開しており、「か〜わい〜い 女子高生みたい!!」「出てる所は出ているのですね」など、様々な反響が寄せられていた。

13日の投稿では「#もえあず旅」とつけ、「タイのマクド爆食。辛いチキンが特においしい 世界のマクドめぐり楽しい！ 去年はフランスとブラジルと台湾のマクド食べて 今年はタイとマレーシアで食べられたよ」とつづり、タイのマクドナルド限定とされるメニューをうれしそうに味わう動画を公開した。

「可愛過ぎ!!」ファン絶賛の“爆食”姿

この投稿にファンからは、「可愛過ぎ!!もうその言葉しか出てこない!!」「いつも可愛く美味しく食べてる姿見てると、癒やされます！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）