“女子高生みたい”水着姿が話題・もえあず（37）、タイ旅行中の“爆食”動画にファン「可愛過ぎ!!」「癒やされます！」
大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずき（37）が投稿した最新の爆食動画に様々な反響が寄せられている。
バラエティー番組や自身のYouTubeチャンネルで大食いをしているにも関わらず、スラリとした体形をしているもえあず。
2025年9月7日に投稿したInstagramでは「海。たのしい夏がおわっちゃったけど、秋も冬もいっしょにいようね」とつづり、水着姿で食事を楽しむ様子や、カメラ目線でほほえむ姿を公開しており、「か〜わい〜い 女子高生みたい!!」「出てる所は出ているのですね」など、様々な反響が寄せられていた。
13日の投稿では「#もえあず旅」とつけ、「タイのマクド爆食。辛いチキンが特においしい 世界のマクドめぐり楽しい！ 去年はフランスとブラジルと台湾のマクド食べて 今年はタイとマレーシアで食べられたよ」とつづり、タイのマクドナルド限定とされるメニューをうれしそうに味わう動画を公開した。
「可愛過ぎ!!」ファン絶賛の“爆食”姿
この投稿にファンからは、「可愛過ぎ!!もうその言葉しか出てこない!!」「いつも可愛く美味しく食べてる姿見てると、癒やされます！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）