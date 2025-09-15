タレントの小森純が１２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、通っていた美容皮膚科クリニックでトラブルに巻き込まれたことを報告した。

小森は「結構ガチで大変かも」と切り出し、「ずっと通っている美容皮膚科」に７月中旬に施術を受けに行き、そこで５回分のチケットが割安で購入できると勧められ「有効期限も３年、絶対平気だと思って買った。４万円で５回分。安い」と、チケットを購入したという。

その後、お盆休みで宮古島に行き、日焼けもしたことから、クリニックで施術を受けようと電話をいれたところ「電話にでない」という状況に。定休日なのか？と思っていたところ、同じクリニックに通っている友人から「ＨＰが削除されている」という連絡が入りびっくり。

すぐに確認したところ、やはりＨＰは削除されており、すぐに親会社を検索。するとその親会社には「破産申請みたいなのが出てきた」という。だが通っているクリニックの名前は破産申請の会社の中になかったため、「電話してもダメだから、インスタは生きてるからＤＭしてみた」という。

だが当然ながら返信はなし。「でも既読にはなてるのよ。ヤバくない？」と訴え。「こういうのって初めてだからなにからやったらいいんだろう」と考え、まずは消費者センターに電話。すると「クリニックの名前言ったら、すごい数の問い合わせが来てると」と言われたといい「ローンを組んでいれば先々の支払いをストップさせることはできるが、私は一括で支払っているので、カード会社に事情説明をするぐらいしかできない」と言われたという。

そこで小森は実際にクリニックへ行ってみることに。そこには「８月１５日をもって閉院しました」「ご理解を」などの言葉かかかれた張り紙が貼られており、小森も呆然。病院の前で電話をかけてみると、電話は鳴るが、誰も出てこず。小森は「こんな状態です。気をつけてください皆さん。私も気をつけます」と言いつつ、表情は怒りに満ちていた。