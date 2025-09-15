【しまむらの黒】で大人の垢抜け！ 体型カバーも叶う♡「ペプラムトップス」

着るだけで引き締め効果が期待できる黒トップス。何枚あっても重宝しそうな、大人女性の頼れるアイテムです。黒トップスでよりおしゃれな着こなしを楽しむなら【しまむら】の「ペプラムトップス」に注目してみて。コーデに取り入れるだけで、大人の魅力がアップするかも。

甘さと上品さを両立する優秀黒トップス

【しまむら】「ノースリペプラムCNPO」\1,639（税込）

「大人のキレイめコーデが完成する」と@minamii.__さんが紹介するペプラムニット。切り替えから下が軽やかに広がるデザインで、歩くたびに動きが出るのが上品な印象です。高めの位置に切り替えがあるので、スタイルアップ効果にも期待大。華やかで女性らしいシルエットを楽しみながら、気になる腰まわりをカバーできそう。首が詰まりすぎないクルーネックで、一枚でも着こなしやすいアイテムです。

ジャケットを羽織ってシックな秋コーデ

ジャケットを合わせればきちんと感をプラス。シックなブラックながら、ペプラムのふんわりシルエットで女性らしい華やかさをキープ。黒のマーメイドスカートやパンプスと組み合わせると統一感がアップし、レディな着こなしが狙えます。おしゃれに決めたいおでかけや、会食などにもおすすめ。

