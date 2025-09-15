Hey! Say! JUMP高木雄也、新ヘアにイメチェン「ビジュ最強」「気になりすぎる」と悶絶の声
【モデルプレス＝2025/09/15】Hey! Say! JUMPの高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）が15日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露した。
【写真】JUMP高木雄也、イメチェン後の姿
「友達に髪切ってもらって久々に髪染めた！どう？」と新ヘアを披露した高木。なお「＃5枚目がニューヘアです」とハッシュタグを添えているが、モノクロ写真で髪色は分からないようになっている。
この投稿を受け、ファンからは「かっこよすぎ」「さっぱり」「ビジュ最強」「髪色気になりすぎる」「モノクロで分からない（笑）！」など悶絶の声が上がっている。（modelpress編集部）
◆高木雄也、新ヘア披露
