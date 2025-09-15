³ë¾þËÌºØ¤ÈCHUMS¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¯Çä¡ªÂçÇÈ¤äËÌºØÌ¡²è¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éCREATIVE MUSEUM TOKYO ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖHOKUSAI¡Ý¤¼¤ó¤Ö¡¢ËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¤·¤¿¡£Å¸¡×¤È¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCHUMS¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤ÊÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¡ÖHOKUSAI¡×¡£ËÌºØ¤Ï90Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤Ç30,000ÅÀ¤â¤ÎºîÉÊ¤ò»Ä¤·¡¢93²ó¤Î°ú±Û¤·¡¢30°Ê¾å¤Î²è¹æ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»æ¤ÈÉ®¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÌºØ¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¸²½¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¡ÖHOKUSAI¡Ý¤¼¤ó¤Ö¡¢ËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¤·¤¿¡£Å¸¡×¤Ï¡¢¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù1,700ºý¤ò½êÂ¢¤¹¤ë±º¾åËþ»á¡Ê±º¾åÁóãÖÆ²¡Ë¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¡¢¡Ö½¸ÃæÀþ¡×¡Ö¥®¥ã¥°ÉÁ¼Ì¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¸¶²è¡×¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÉ½¸½¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëºîÉÊ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤Å¸¼¨±é½Ð¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ËÌºØ¤Î¡ÈÂçÇÈ¡É¤È¥Ö¡¼¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥É¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë6¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¥Ö¡¼¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢2¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¡£
CHUMS¤é¤·¤¤¤¢¤½¤Ó¥´¥³¥í¤ò¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦ËÌºØ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢º£²ó¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñÆâ¥¹¥È¥¢¡¢CHUMS ONLINE SHOP¡¢CHUMSÄ¾±ÄÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖHOKUSAI¡Ý¤¼¤ó¤Ö¡¢ËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¤·¤¿¡£Å¸¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î13Æü [ÅÚ]¡Ý11·î30Æü [Æü]¤Î´ü´Ö¡¢CREATIVE MUSEUM TOKYO¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£