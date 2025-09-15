ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR」（メゾン ド フルール）が、サンエックスの人気キャラクター「センチメンタルサーカス」とコラボレーションしたアイテムを、9月20日（土）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。

Maison de FLEURから「センチメンタルサーカス」の15周年アニバーサリーコレクションが9月20日（土）発売

捨てられていたぬいぐるみの「シャッポ」と、街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが結成した「センチメンタルサーカス」の15周年を記念して、団長の「シャッポ」とその双子の“かたわれ”「スピカ」をイメージした、ピンクやブラックのアイテム全6型がラインアップする。

リボンで結ばれた「シャッポ」と「スピカ」をゴールドの箔プリントで表現した「ダブルリボントートバッグ」（6600円）は、サイドにブランドアイコンの大きなサテンリボンがついている。丈夫なキャンバス生地にふたりをパッチワーク刺繍した「2Wayトートバッグ」（8800円）は、サイドのリボンがレースアップになっている。

背面に羽とロゴが刺繍された「フェイスポーチ」（4950円）もお目見えする。

ふたりのアートを繊細な刺繍で表現しサテンリボンが付いた「タオルハンカチ」（1980円）や、「バッグチャーム」（3520円）、「ぬいぐるみ」（4950円）も登場。



店舗とリラックマストアの取扱店舗でコラボ商品を購入すると、コラボ限定アートが描かれたポストカードがもらえる。店舗はピンク、リラックマストアはパープルのデザインとなっている。



Maison de FLEURの「センチメンタルサーカス」アニバーサリーコレクションは、9月20日（土）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。価格は税込み。

