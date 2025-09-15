◆バレーボール男子 世界選手権 第４日（１５日、フィリピン・マニラ）

１次リーグ（Ｌ）が行われ、Ｇ組で世界ランク７位の日本が同９位のカナダに０―３で完敗し、２連敗で組で上位２チームが進む決勝トーナメント進出の可能性が消滅した。世界選手権でここまで１セットも奪えず、１３日にトルコ、この日はカナダにいずれもストレート負けで、５１年ぶりのメダル獲得の夢も破れた。

主将の石川祐希は第２セット終盤で下がり、第３セットはリリーフサーバーで出場。サービスエースを見せたが、逆転はできなかった。試合後はしばらくコート上で高橋藍と話し込む姿も見られた。引き揚げる際にはファンの声援に手を振って応え、コートを去った。試合後には悔しさをあらわにしながらインタビューに応じた。

一問一答は以下の通り。

―試合を振り返って。

「トルコ戦からの敗戦から切り替えられず、切り替えて臨んだつもりだったんですけど結果を見てみると、切り替えられなかったのではないかなと思います」

―１次Ｌ突破が厳しくなった。

「非常に厳しいとは思いますし、トルコも６点、カナダ６点、僕たちは上に行けないのでここで敗退ということになりますけど、まだ１試合残っているのでまずそこに対してどう向き合っていくかと、このあと来年のアジア選手権とか大事な試合が残っているので、そこにつながる一戦になるように戦いたいと思います」

―ここからどんなバレーをしていきたい？

「この結果を見て僕たちは力がないチームだと感じたので、もう一度一人一人が成長しなければいけないですし、何もできずに終わった世界選手権でしたし、ワンシーズンだったので、反省とともに次に向けて進みたいと思います」