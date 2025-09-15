◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山・芝２２００メートル、良＝３着までに菊花賞優先出走権）

菊花賞（１０月２６日、京都）トライアルのＧ２は３歳牡馬１２頭立てで争われ、１番人気で戸崎圭太騎手と新コンビの皐月賞馬ミュージアムマイル（栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が最後の直線で外から一気に伸びて快勝した。日本ダービー６着以来の始動戦を制し、重賞２勝目を挙げ、今秋の目標とする天皇賞・秋（１１月２日、東京）へ好発進を決めた。勝ち時計は、２分１０秒８。

２着は８番人気のヤマニンブークリエ（横山典弘騎手）、３着は２番人気のレッドバンデ（佐々木大輔騎手）だった。

３番人気のファイアンクランツ（ジョアン・モレイラ騎手）は発走前のゲートでのアクシデントで外枠発走になり、１２着に敗れた。

モレイラ騎手（ファイアンクランツ＝１２着）「レース前のテンションが、パドックから返し馬と高ぶっていて、スタート前にゲートで激しく頭をぶつけてしまった。その影響で今日は走りのフォームに大きく影響があったと思います」