◇高校野球秋季静岡県大会 ▽２回戦 静岡市立５ｘ―４浜松工＝延長１０回タイブレーク＝（１５日・ちゅ〜るスタジアム清水）

静岡市立が浜松工を５―４で下し、３回戦に駒を進めた。タイブレークに持ち込まれた延長１０回表に２点を先行されたが、その裏、適時打と暴投で追いつくと、なお１死二、三塁から８番・永友駿太一塁手（２年）が中犠飛を放ち、サヨナラ勝ち。「みんながつないでくれたので打ちたかった。ちょっと詰まったけど、三塁走者が走ってくれて良かった」と、ヒーローが満面の笑みをこぼした。

１８６センチのチーム最長身。新チーム発足当初は、左の大砲候補として５番に抜てきされた。だが、極度の不振で、打率は１割台に低迷。真面目すぎる性格も災いし、どつぼにはまった。あがいて苦しんでも状態は上がらず、ついには泣きながら安井信太郎監督（６１）に助言を仰いだ。

指揮官は「いくつかのポイントをアドバイスした」と、右膝が折れる癖と顔を残すことなど数点の改善点を指摘。「打順も気楽に打てるように８番に下げた」。状態は徐々に、上がってきた。大会直前にも、一からフォームをチェック。この日は１点を先行された３回の先頭打者で二塁打で出塁し、同点のホームを踏むなど２安打。最後はチームに勝利を呼び込む大仕事を成し遂げた。

今後クリーンアップに戻りたいか、という質問に対して永友は、「８番で結果が出ているし、チャンスも回ってくるので」と、遠慮気味。「ただ、どこの打順だろうが、自分のやれることをやるだけです」と、キッパリ。３回戦は島田工と磐田東の勝者と激突。静岡市立の「恐怖の８番打者」が、次もバットでチームに貢献する。