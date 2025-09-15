¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡°¦¸¤¤¬¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤´Ëþ±Ù¡Ö¤·¤å¤Ã¤È¤·¤¿Èó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤´é¤ä¤Í¤ó¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬15Æü¡¢ABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¤Ë½Ð±é¡£ÎòÂå°¦¸¤¤¬½÷Í¥¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¸¤¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾å¾Â¤Ï²áµî¤Ë»ô¤Ã¤¿°¦¸¤¤¿¤Á¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Ô¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÆüËÜ¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¿¡£¿¿¤ÃÇò¤ÎÌÓ¤Ë¿¿¤Ã¹õ¤ÎÌÜ¤è¡£º´µ×´ÖÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤½¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤¿¤Î¤è¡£Çò¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÈ©¤Ë¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Îº´µ×´Ö¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤Æ¡¢¡Èº´µ×´Ö¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Æ¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Æ¸¤¤Î¡Ö¤¹¤â¤â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î´ÖÍè¤¿¤¢¤ë¶É¤ÎÊý¤¬¡¢¡È¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢¡È¤¨¡¼!?¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡ÈËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤Ã¤Æ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼¿¿Ê¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤«¡ªËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤ä¤Ç¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤Ë»÷¤Æ¤ë¸¤¤ÏËÍ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ï¥Ã¥È¡¦¤Æ¤Ä¤¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¸«¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡ª¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤é¡ÄËÌÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼ºÎé¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤±¤É¡£¤¹¤Ã¤´¤¤º£¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¤ó¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÏÂÉ÷¤Î¤·¤å¤Ã¤È¤·¤¿Èó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤´é¤ä¤Í¤ó¡£ÌÓÊÂ¤ß¤â¤¤¤¤¤·¤µ¡×¤È¼«Ëý¡£¡ÖÍè¤¿»þ¤Ï¥¿¥Ì¥¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¡£¤À¤ó¤À¤ó¥¥Ä¥Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¤¥ä¤ä¤Ê¤¢¡Ä¥¥Ä¥Í¤è¤ê¥¿¥Ì¥¤Î¤Û¤¦¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢º£¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡ª¡×¤È¡¢Ë«¤á¤Á¤®¤Ã¤¿¡£¤¹¤â¤â¤Ï¡¢¾å¾Â¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âËè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Èþ¿Í¸¤¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Æ¤Ä¤¸¤Ï¡Ö¤±¤É¾å¾Â¤µ¤ó¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡È¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó»ô¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤¹¤â¤â¤ÎÍÄ¾¯´ü¡¢ÏÂ¸¤¤Î¤·¤Ä¤±¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¾å¾Â¤¬¡¢¤Æ¤Ä¤¸¤Ë¾ù¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¾å¾Â¤Ï¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢»ä¤Í¡Äµ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤Æ¤ó¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Æ¸¤¤Îµ¤¼Á¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤Î¥Ù¥Ù¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¥Ù¥Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä°ìÈÖ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£À±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤ÏÈþ²½¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤¹¡¼¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¡£ÏÂ¸¤¤Ç¥¿¥¤¥×¤âÁ´Á³°ã¤¦¤«¤é¡È¤Ê¤ó¤ä¤Î¡Ä¤¹¤Þ¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¡£µ¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ä¤Ç¤âº£¡¢Âç¹¥¤¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ð°¦¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¡£»ä¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤³¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£¤ä¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Î¤ª±¢¤ÇÌëÃæ¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤·¤Í¡£°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤ë¤Í¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¸¤¤Ç¤âÇ¤Ç¤â¡¢»ô¤¤¤À¤·¤Æµ¤À¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¡¢ÏÂ¸¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡